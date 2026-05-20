La Línea 1 del metro de Bogotá alcanzó el 77,5% de avance y se realizarán pruebas dinámicas de trenes sobre el viaducto en junio de 2026

La Empresa Metro de Bogotá completó 14 kilómetros de viaducto y 6 kilómetros de vía férrea de los 23,9 previstos en el trazado total - crédito Metro de Bogotá

La Línea 1 del metro de Bogotá avanza en su construcción. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que ya se han completado 14 kilómetros de viaducto y 6 kilómetros de vía férrea de los 23,9 kilómetros que tendrá el trazado total. Entre los avances recientes destacan la llegada de nuevos trenes y la preparación para el inicio de pruebas dinámicas sobre el viaducto.

Con un 77,53% de avance general registrado al 30 de abril de 2026, la Línea 1 avanza con paso firme. Los componentes del metro muestran diferentes ritmos de ejecución:

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El patio taller de la localidad de Bosa, considerado el corazón operativo del sistema, alcanza un 91,91%

Las estructuras complementarias están prácticamente listas con un 99,33%

Las estaciones y edificios muestran un avance del 37,71%.

La construcción del viaducto ya llega al 85,67%, mientras que los sistemas y equipos alcanzan el 34,80%.

El material rodante (trenes) llegó al 83,22%.

Además, a la fecha, ya están en la ciudad 10 trenes de última generación, y en mayo se sumarán tres más que vienen en tránsito. El tren número 11 llegó recientemente a Cartagena y será integrado al sistema en las próximas semanas, lo que asegura el cumplimiento de los cronogramas de acopio y ensamblaje.

La Línea 1 mejorará la movilidad del sur al norte de Bogotá, con 16 estaciones y más de 23 kilómetros de recorrido que reducirán tiempos de viaje y emisiones contaminantes - crédito Empresa Metro de Bogotá

En el patio taller, los trenes ya realizan pruebas técnicas de frenado, arranque y operación. Estas pruebas —tanto estáticas como dinámicas— son esenciales para certificar los sistemas básicos del material rodante antes de su circulación en las vías elevadas del viaducto.

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¿Cuándo comenzarán las pruebas de trenes sobre el viaducto?

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que en junio de 2026 iniciarán las pruebas dinámicas sobre el viaducto, un momento histórico para la ciudad. Inicialmente, los trenes recorrerán 5,7 kilómetros del viaducto entre las primeras estaciones del sistema, sin pasajeros, permitiendo que los bogotanos sean testigos por primera vez de los trenes en movimiento sobre las estructuras elevadas.

Las pruebas comprenden varias etapas: primero, la verificación técnica en el patio taller, luego la integración con los sistemas de señalización y control a bordo del viaducto. Cada tren deberá acumular 2.500 kilómetros de recorrido sin pasajeros: 500 kilómetros en modo manual y 2.000 kilómetros en modo automático bajo el sistema Cbtc (Communication-Based Train Control), que optimiza la operación y la seguridad ferroviaria.

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Las pruebas dinámicas de trenes sobre el viaducto del Metro de Bogotá comenzarán en junio de 2026, marcando un hito en la historia del transporte capitalino - crédito Metro de Bogotá

Características de los trenes de la Línea 1

Los trenes del Metro de Bogotá están diseñados bajo los más altos estándares internacionales de innovación, eficiencia y comodidad. Cada tren tiene:

6 vagones: dos tipo S (punta) y cuatro tipo M (intermedios).

48 ruedas por tren (8 por vagón).

16 motores, distribuidos en los vagones intermedios.

12 bogies por tren, que soportan la estructura y aseguran desplazamiento estable.

Longitud total de 134 metros, ancho de 2,90 metros y altura interior máxima de 2,12 metros.

24 puertas por lado y 252 sillas, de las cuales 36 están señalizadas como prioridad, aunque la política es priorizar a personas con movilidad reducida en todas las sillas.

Ventanas amplias y distribución interna que favorece la iluminación y la circulación de pasajeros.

La Línea 1 del metro de Bogotá, con sus 16 estaciones y más de 23 km de recorrido, conectará el sur y el centro con el norte de la ciudad, generando un impacto positivo en la movilidad, la reducción de tiempos de viaje y la calidad del aire. El avance del 77,53 % y la culminación de 14 kilómetros de viaducto son la antesala de la fase final de obra y del inicio de operaciones técnicas sobre la infraestructura.

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Cada tren deberá cumplir un recorrido de 2.500 kilómetros sin pasajeros, distribuidos en 500 kilómetros en modo manual y 2.000 en modo automático con sistema Cbtc - crédito Metro de Bogotá

La EMB destacó que, aunque existen retos y desviaciones en algunos componentes, el proyecto avanza según lo previsto y los hitos alcanzados demuestran el compromiso institucional para entregar a Bogotá un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro.