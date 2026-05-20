Luis Díaz se unirá a la selección Colombia el próximo 29 de mayo: estos son los jugadores que ya llegaron

Uno de los goles de Lucho con la Tricolor - crédito @lakerstopers/X

La selección Colombia tendrá a su máxima figura a disposición de cara al Mundial 2026 a partir del 29 de mayo, así lo confirmó Blu Radio en la tarde del 20 de mayo. Además, el medio precisó que no todos los jugadores que hacen parte de la prelista de la convocatoria a la Copa del Mundo estarán en la actual concentración de Medellín. Por el contrario, Néstor Lorenzo llamará, personalmente, a los jugadores que se deben presentar a entrenamientos. Esa llamada irá en línea con la viabilidad de su convocatoria final a la máxima cita orbital.

Luis Díaz todavía no ha finalizado oficialmente su temporada 2025-2026 con el FC Bayern Múnich. Aunque ya terminó la Bundesliga, torneo en el que el equipo bávaro se coronó campeón y en el que el colombiano fue una de las grandes figuras, aún le queda disputar la final de la Copa de Alemania (DFB Pokal), que será el último compromiso oficial del club en la campaña.

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Luis Díaz ya ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

Luis Díaz cerró la liga alemana levantando el trofeo de campeón y siendo protagonista en la goleada 5-1 frente al Colonia, partido que además sirvió para romper un récord histórico de goles en las grandes ligas europeas. El extremo colombiano aportó asistencias, goles y un rendimiento sobresaliente durante toda la temporada, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del Bayern en su primer año en Alemania.

Después de la final de copa, el plan del Bayern es liberar a los futbolistas convocados por sus selecciones nacionales para el Mundial de 2026. Según medios cercanos al club, Díaz tendría entre uno y dos días de descanso antes de viajar a Colombia y unirse a la concentración dirigida por Néstor Lorenzo.

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Así las cosas, el guajiro llegará a Bogotá para incorporarse a los trabajos de la selección Colombia, que ya prepara amistosos previos al Mundial y el debut oficial en la Copa del Mundo 2026. Por reglamento de la FIFA, los clubes deben liberar a sus jugadores convocados días antes del inicio del torneo internacional.

Ilustración vibrante de Luis Díaz, estrella de la Selección Colombia, listo para su histórico debut en la Copa Mundial de la FIFA, simbolizando el orgullo y la expectativa nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jugadores que ya se presentaron a la concentración de la selección Colombia

Son cinco los jugadores que ya se presentaron a la sede de Guarne, propiedad de Atlético Nacional, para entrenar con la selección Colombia. El orden en el cual se reportaron y sus estadísticas con la Tricolor son las siguientes:

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James Rodríguez: el primero en llegar, el capitán. 124 partidos jugados, 31 goles y 42 asistencias.

Camilo Vargas: el que seguramente será el arquero titular durante el Mundial 2026.45 partidos atajados, 41 goles recibidos, 20 vallas invictas.

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Álvaro Montero: el segundo arquero de la selección Colombia actual. Con mejor presente en Vélez Sarsfield. 25 partidos atajados (incluidos inferiores), 14 goles recibidos y 16 porterías imbatidas.

Deiver Machado: el segundo lateral izquierdo del equipo. 11 partidos jugados y dos asistencias con la selección Colombia.

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Richard Ríos: el mediocampista titular con el equipo nacional. 30 partidos, dos goles y una asistencia con la Tricolor.

Luis Díaz se unirá a la concentración de la selección Colombia el próximo 29 de mayo - crédito Agustín Marcarian/Reuters

Luis Díaz, edad y estadísticas

El delantero colombiano tiene 29 años y nació el 13 de enero de 1997. A nivel de clubes, registra la siguiente producción ofensiva oficial con el Bayern Múnich:

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Bundesliga: 32 partidos | 15 goles | 14 asistencias

UEFA Champions League: 12 partidos | 7 goles | 3 asistencias

Copa de Alemania (DFB-Pokal): 5 partidos | 3 goles | 1 asistencia

Supercopa de Alemania: 1 partido | 1 gol | 0 asistencias

Total en Club : 50 partidos | 26 goles | 18 asistencias

Campeón de liga: Se coronó campeón de la Bundesliga 2025-2026, siendo elegido en el Once Ideal de la Temporada en Alemania.

Selección Colombia: En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, acumula 16 partidos oficiales, anotando 7 goles y aportando 3 asistencias.

Valor de mercado: Su ficha se encuentra tasada formalmente en €70 millones según plataformas de scouting como Transfermarkt.