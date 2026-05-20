Deportes Tolima “cayó de pie” pese a la goleada de Coquimbo: estas son las posiciones de su grupo en Copa Libertadores

Tolima se complicó en el grupo B de la Copa Libertadores, luego de que fuera goleado por Coquimbo de Chile por 3-0 - crédito Deportes Tolima

Deportes Tolima sufrió un revés en la Copa Libertadores, pues pasó de caminar a buen paso en la fase de grupos a comprometer su cupo a octavos de final por la goleada sufrida en Chile a manos de Coquimbo, que lo superó por 3-0 y le metió suspenso a la definición.

Pese a eso, los ibaguereños siguen con una opción en el grupo B del certamen, gracias a los puntos sumados en las cuatro jornadas anteriores y lo que pasó en el juego de Nacional de Uruguay y Universitario de Lima, dos de sus rivales directos en la pelea.

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Cabe recordar que Tolima también se concentra en las semifinales de la Liga BetPlay, pues tendrá el juego de vuelta ante Atlético Nacional el fin de semana del 23 y 24 de mayo, está perdiendo la serie por 1-0 y jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Así quedó el Tolima en la Copa Libertadores

El cuadro del técnico Lucas González sufrió un golpe tremendo en Chile, pues despedició una oportunidad importante de asegurar el pase a los octavos de final, pues con la derrota por 3-0 permitió que uno de sus rivales directos diera el salto a la siguiente fase.

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Por fortuna para el Deportes Tolima, se mantiene en la segunda casilla del grupo B de la Copa Libertadores, pues conserva siete puntos en las cinco jornadas disputadas, aunque la diferencia de gol bajó a +1, pues marcó siete anotaciones y le encajaron seis.

Uno de los hechos destacados es que Coquimbo Unido se convirtió en otro de los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores con 10 unidades, pues se volvió inalcanzable para el tercero y solo los pijaos amenazan con quitarle el primer lugar.

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Lo que ayudó a Tolima y los chilenos fue el empate sin goles de Nacional de Uruguay y Universitario de Lima, en el Gran Parque Central, donde los dos equipos se complicaron entre sí, pues ahora son tercero y cuarto con cinco puntos, a dos de los ibaguereños.

Con estos resultados, tres clubes pelearán por el segundo tiquete a octavos y el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana, que será exclusivo para el tercero, así que se espera una jornada llena de suspenso hasta el final el martes 26 de mayo a las 7:30 p. m., el horario de los juegos de Universitario ante Tolima y Nacional frente a Coquimbo.

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Grupo B de la Libertadores

Coquimbo Unido: 10 puntos (+3) Deportes Tolima: 7 puntos (+1) Universitario de Lima: 5 puntos (-1) Nacional de Uruguay: 5 puntos (-3)

Noticia en desarrollo...

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