Colombia

Encontraron cadáver de turista que fue desaparecido por delincuentes en Buenaventura, hijo de la víctima sigue siendo buscado

Alexander Valencia y su hijo fueron confrontados y alejados del grupo de visitantes por entrar a un lugar “prohibido” del municipio

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Familia de la víctima presume que el joven de 22 años también fue asesinado - crédito Red Social X

En las últimas horas, fue tendencia un video expuesto en redes sociales en el que se observaba cómo dos turistas habían sido confrontados por el presunto integrante de una banda delincuencial en Buenaventura, Valle del Cauca, a los que cuestionaba por haber ingresado a una zona “prohibida” del municipio.

Se trataba de Alexander Valencia y su hijo Nicolás, originarios de Tolima, que fueron reportados como desaparecidos tras el hecho registrado en el Valle del Cauca.

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Familiares de los individuos afirmaron que tras viajar al corregimiento de Bazán Bocana para descansar y practicar pesca recreativa junto a amigos, el joven de 22 años se separó del grupo para dirigirse a otra bahía, ingresando por error a una zona “prohibida” donde fue atacado. Al acudir su padre a socorrerlo, ambos fueron interceptados por hombres armados, mientras que los demás integrantes del grupo lograron huir y regresar al hotel.

Familiares recibieron información de que Alexander y Nicolás estaban secuestrados por un grupo armado en una isla cercana a Buenaventura. Lo último que se supo es que las autoridades pusieron en marcha un operativo especial de búsqueda.

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La Policía Nacional activó protocolos institucionales y desplegó capacidades operativas, investigativas y de inteligencia, en coordinación con Guardacostas y el Gaula, con el objetivo de ubicar a los desaparecidos y esclarecer lo ocurrido. La familia Valencia solicitó a las autoridades nacionales acelerar las acciones para localizar con vida a sus seres queridos, manteniendo la esperanza en medio de la incertidumbre.

Turistas desaparecidos en Buenaventura
Con estas fotos estaba siendo buscado Valencia y su hijo - crédito Red Social Facebook

Cadáver de uno de los desaparecidos fue dejado en Bazán

El 20 de mayo, las autoridades en Buenaventura confirmaron que el cuerpo de Alexander Valencia, de 44 años, fue encontrado en zona rural del municipio de Bazán. La comandante de la Policía Nacional en el Valle del Cauca, general Sandra Rodríguez, confirmó que el hallazgo se registró durante el operativo de búsqueda que comenzó tras la denuncia.

“La Policía del Valle del Cauca se permite informar que en el corregimiento La Bocana, en la zona rural del Bazán del municipio de Buenaventura, se desaparecen dos personas. En ese momento, la Policía Nacional en conjunto con los guardacostas inicia la búsqueda de estas personas, siendo así que hoy en horas de la tarde se encuentra un cuerpo”.

Turistas desaparecidos en Buenaventura
La víctima ingresó a la zona "prohibida" para defender a su hijo - crédito Red Social X

La uniformada informó que seguirán buscando al joven de 22; sin embargo, El País habló con familiares de las víctimas que consideran que lo más probable es que este también fue asesinado por la estructura criminal.

“La búsqueda sigue para dar con el paradero del otro joven que está desaparecido. Reiteramos a la ciudadanía que cualquier información que nos permita identificar e ir por estos delincuentes que cometieron este hecho es de vital importancia, por eso los invitamos a informar y denunciar”, declaró la general Rodríguez.

Turistas desaparecidos en Buenaventura
Familiares de los tolimenses creen que el joven de 22 años también fue asesinado - crédito Visuales IA

Este caso ha hecho que se preste atención de una problemática que ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la población civil en Buenaventura, en donde hay fronteras invisibles en las que turistas no pueden ingresar.

No es la primera vez que se reportan casos en los que visitantes son amedrentados o golpeados por estar en zonas “prohibidas” del municipio en el que hay múltiples bandas delincuenciales que disputan las zonas.

La criminalidad en Buenaventura se enfoca principalmente por el puerto marítimo, que es utilizado por las estructuras criminales para la llegada y traslado de tráfico de drogas y contrabando. La cercanía del municipio con la salida portuaria del país ha hecho que se consolide como una de las zonas más peligrosas de la región, lo que se agrava en los espacios en los que hay abandono del Estado.

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