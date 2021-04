Andy Rivera revela la inspiración detrás de su nueva canción ‘Me haces falta’

Andy Rivera estrena su sencillo 'Me haces falta'

El reguetonero pereirano, Andy Rivera, arrancó el 2021 con toda. Después de que el pasado 25 de febrero hiciera su primer lanzamiento musical del año con ‘Increíble’ – cuyo videoclip acumula hasta el momento más de once millones de visualizaciones en YouTube – ahora está poniendo a cantar a sus seguidores a todo pulmón con ‘Me haces falta’, tema que estrenó junto con su video musical el pasado viernes 16 de abril.

A través de sus historias en Instagram, Rivera habló del éxito que ha tenido su más reciente sencillo en su día de estreno. “Estamos número uno en YouTube en Colombia. También estamos en tendencia en varios países. Mi gente de corazón gracias, la palabra gracias es muy pequeñita para lo que yo siento. El primer día de todo lanzamiento es el más importante. Ahí es donde uno sabe si la canción gustó o no (…) esta canción es bien especial para mí”.

A su vez, contestó a algunas preguntas de sus seguidores y una de ellas se enfocó en cuál fue la inspiración detrás del tema, que a un día de su lanzamiento va por el millón de visualizaciones en YouTube.

“La inspiración viene de aquí mi gente. Yo sé que muchos de ustedes se han encontrado con esa persona con la que hacen un equipo perfecto, así como Mike con Greeicy, Camilo con Evaluna, pero la inspiración es del sentimiento cuando esa persona ya no está, cuando te hace falta y por más que la quieras reemplazar no puedes”.

A sus 26 años de edad, Andrés Felipe Rivera Galeano, su nombre completo, ha logrado hacerse un buen espacio en la industria del género urbano gracias a éxitos como ‘Te Pintaron Pajaritos’, ‘Víbora’, ‘La oficial’, ‘Ateo’, entre muchos otros.

Es hijo del reconocido cantante de música popular, Jhonny Rivera, con quien colaboró musicalmente en el tema ‘Alguien Me Gusta’ al lado de otra estrella de la música popular, Jessi Uribe, cuya carrera despegó tras quedar como finalista en el reality musical de Caracol Television, ‘A otro nivel’ en el año 2017.

Tanto Jhonny como Andy Rivera han demostrado tener una relación muy cercana y estable como padre e hijo. De hecho, a través de su cuenta de Instagram Andy le ha dedicado emotivas palabras a su progenitor. En una oportunidad escribió:

“Eres el hombre que más admiro en el universo, a diario das de ti sin esperar nada de los demás. He sido testigo de cómo transformas en amor y en bendición todo a tu alrededor, he tenido el privilegio de caminar de tu mano y apreciar de cerca tu grandeza, me llenas la vida, el alma y el corazón con tu apoyo, compañía y cercanía”.

Por otro lado, Andy también es padre. Fruto de su antigua relación con Danniela Duque nació en 2013 Hellen Rivera, quien en este 2021 cuenta con ocho años de edad.

