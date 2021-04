Juanse Quintero celebra el lanzamiento de su canción ‘Adiós’

Juanse Quintero, cantante colombiano

El cantante bogotano Juanse Quintero está de lanzamiento musical. Este viernes 16 de abril estrenó su sencillo ‘Adiós’, que llegó acompañado de un videoclip que acumula hasta el momento más de mil visualizaciones en YouTube.

“Estoy feliz porque ‘Adiós’ es una canción y una conversación de despedida basada en una historia real”, expresó el artista sobre la canción en sus redes sociales.

Cabe resaltar que, Quintero participó en la composición del tema junto a Alexander Sánchez y Juan Pablo Piedrahita.

A base de mucho esfuerzo, constancia y dedicación, Juanse Quintero se está haciendo un espacio en la industria de la música. Incluso, durante los últimos años ha estado alejado de la actuación y la presentación, facetas con las que se dio a conocer.

Algunas de las producciones televisivas en las que participó fueron ‘Francisco, el matemático’ y ‘Tres milagros’ del Canal RCN, ‘Muñoz vale por 2’ de Caracol Televisión. Además, dio el salto al cine actuando en películas como ‘Nos vamos pa’l mundial’, estrenada en 2014 bajo la dirección de Fernando Ayllón y Andrés Felipe Orjuela.

Como presentador trabajó en el programa ‘Play Zone’ al lado de Maleja Restrepo. Y, también ha hecho parte de programas de telerrealidad como ‘Soldados 1.0’, emitido en 2017 por el Canal RCN.

Sin embargo, en 2018 tomó la decisión de dejar atrás esta etapa de su vida y enfocarse al cien por ciento en la música. En su momento, interrogado por W Radio sobre por qué tomó tal camino, el artista respondió. “Porque me hace feliz, es lo que realmente quiero hacer y a mí el escenario me late, me vibra, me encanta”.

Y, respecto a los motivos por los que decidió irse por el camino del género urbano comentó que, “me gusta bailar y creo que (el género) da vida, te hace mover”.

En cuanto al terreno sentimental es de mencionar que desde hace alrededor de seis años está casado con la actriz Johanna Fadul, quien fue la protagonista del video musical de ‘Perdón amor amor’, el último sencillo que Quintero lanzó en 2020.

Además, la pareja cuenta con un canal en YouTube llamado ‘Johanna Fadul y JuanSe Quintero’, en el que tienen 372 mil suscriptores. Sin embargo, desde hace un año no han publicado videos.

Finalmente, solo queda esperar que el cantante continúe deleitando a sus seguidores con más lanzamientos musicales. No sobra decir, que el sencillo con el que incursionó en la música fue ‘Me trama’ y desde entonces ha sacado ‘Usted es pa’ mi’, ‘Como tú no hay dos’ y ‘Más de ti’.

El artista trabaja en su primer álbum en solitario, del cual no se conocen los detalles.

