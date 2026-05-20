Así quedó Millonarios en el grupo de la Copa Sudamericana tras la quinta fecha: salió beneficiado

Millonarios mejoró en la Copa Sudamericana y se acercó al cupo a los octavos de final, así como a los playoffs - crédito Millonarios FC

Millonarios recuperó terreno en la Copa Sudamericana. Luego de empezar mal con una caída en la primera fecha, mejoró con el paso de los partidos y recientemente con el empate ante Sao Paulo en Brasil, donde el marcador 1-1 pudo ser triunfo para los azules, de no ser por los errores individuales y un penal fallado.

Terminada la quinta fecha en la fase de grupos, el grupo de los azules tuvo cambios importantes, pues O’Higgins también presentó novedades tras su compromiso frente a Boston River en Montevideo, pues ese juego era clave para saber cómo será la definición de los clasificados.

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De esta manera, las emociones quedarán en la sexta jornada de la fase de grupos, que promete estar llena de suspenso hasta el final para conocer los clubes que irán a los octavos y a los playoffs, en la que se verán las caras contra los terceros de la Copa Libertadores.

¿Cómo quedó Millonarios en la Copa Sudamericana?

Aunque el empate fue beneficioso para los embajadores, quedaba por saber qué tanto le ayudaba para superar la fase de grupos en la última jornada, pues dependia de lo que pasara con O’Higgins, su rival directo y de Sao Paulo, y el colero Boston River de Uruguay.

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Finalmente, Millonarios subió un puesto y ahora es segundo del grupo C de la Copa Sudamericana, al sumar ocho puntos en cinco partidos, con dos victorias, dos empates y una derrota, marcó seis goles y encajó cinco, para una diferencia de gol de +1 en la tabla.

Los dos factores que llevaron a los azules a quedar en posición de los playoffs a octavos, se dio porque le sacó un punto al Tricolor en el estadio de Morumbí, donde necesitaba un buen resultado para aumentar sus posibilidades de superar la ronda de grupos, que es el principal objetivo.

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Sumado a eso, Boston River le hizo el favor a Millonarios con la victoria 3-2 ante O’Higgins, en el estadio Centenario de Montevideo, donde el Sastre logró su primer triunfo en el certamen y también ayudó a Sao Paulo, pues conservó el liderato con nueve unidades.

De esta manera, tres equipos lucharán por la punta de la zona C, que da el cupo a los octavos de final, y el segundo puesto, que entrega el tiquete a los playoffs, y los dos juegos del grupo serán el martes 26 de mayo a las 5:00 p. m., hora colombiana.

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Grupo C de la Sudamericana

São Paulo: 9 puntos (+3) Millonarios: 8 puntos (+1) O’Higgins: 7 puntos (+1) Boston River: 3 puntos (-5)

Caída de O’Higgins que movió el grupo

O’Higgins perdió 3-2 ante Boston River en el Estadio Centenario y quedó obligado a ganar en Bogotá para asegurar al menos el playoff de la Copa Sudamericana con los terceros de la Libertadores. El equipo chileno necesitaba una victoria para quedar como líder del grupo, pero la derrota cambió por completo el escenario de clasificación.

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Facundo Muñoa condujo una jugada personal, superó la resistencia de la defensa celeste y venció a Omar Carabalí con un remate imposible. El 1-0 desordenó al equipo rancagüino y reforzó el plan del local, que cerró aún más sus líneas.}

Antes del descanso, el conjunto uruguayo estuvo cerca de ampliar con un remate de Acosta dentro del área que Carabalí contuvo a los 38 minutos. El arquero chileno-ecuatoriano no pudo evitar el segundo a los 41, cuando Muñoa desbordó por la izquierda y asistió a Yair González, que definió entre Alan Robledo y Miguel Brizuela para el 2-0.

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Con la desventaja, el técnico Lucas Bovaglio modificó el esquema en el entretiempo e hizo entrar a Thiago Vecino por Martín Maturana para jugar con dos centrodelanteros. La decisión tuvo efecto inmediato: en la primera pelota que tocó, Thiago Vecino marcó a los 47 minutos y metió de nuevo a O’Higgins en el partido.

La jugada que condicionó el cierre llegó a los 65 minutos, cuando los celestes perdieron la pelota en la salida. El recién ingresado Gastón Ramírez remató desde media distancia y Carabalí no logró controlar el balón: el 3-1 amplió otra vez la ventaja local.

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Bovaglio intentó sostener la reacción con un mensaje directo a sus jugadores: “No tiren la toalla”. La respuesta llegó a los 78 minutos, cuando Arnaldo Castillo ganó de cabeza tras un centro preciso de Juan Leiva y firmó el 3-2, marcador que no se movió hasta el final.