Kika Nieto asegura que emitieron orden de captura en su contra por el polémico video sobre la comunidad LGTBIQ

Kika Nieto, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @_kikanieto

La influenciadora Erika Nieto, más conocida en redes sociales como Kika Nieto, reveló que las autoridades colombianas emitieron una orden de captura en su contra, por el video polémico que publicó en el 2018 sobre su posición acerca de la comunidad LGBT.

En un video de más de 20 minutos, la también youtuber aseguró que esa fue una de las razones por las que se alejó de redes sociales por casi un año. La orden de captura se dio luego de que José Francisco Montufar Rodríguez interpuso varias tutelas en su contra y entre fallos del juez, tanto a favor y en contra, resultó siendo convocada para comparecer ante la ley.

Nieto aseguró que en abril de 2020 recibió una notificación del Juzgado Segundo Municipal de Ibagué en el que la notificaban sobre la aceptación de una tutela que el señor José Francisco Montufar Rodríguez interpuso en contra de la influenciadora, por sus declaraciones en contra de la comunidad LGBT. Además, el juzgado le dio un tiempo máximo de 48 horas a Nieto para que aportara las pruebas en su defensa.

“Solicito señor juez ordenar a la youtuber Kika Nieto, eliminar video titulado como “Mi video más sincero” debido a que vulnera mis derechos fundamentales y constitucionales como integrante de la comunidad LGBTIQ”, se lee en uno de los apartes de la tutela que Montufar envió al juzgado y en el que anexa el enlace de Kika Nieto.

Sobre las solicitud del demandante, la influenciadora asegura que se asesoró legalmente porque el hombre también le pedía al juez que castigara a la joven por no responder el documento. “Solicito sancionar o prevenir a la youtuber Kika Nieto por la no contestación de petición, queja, reclamo, denuncia, realizada directamente desde el canal de YouTube de la influencer Nieto, no envió contestación a mi correo electrónico”, dice la tutela.

Montufar también asegura en su tutela que la youtuber utilizó un “pobre argumento religioso desactualizado y antiguo” para catalogar a los pertenecientes a dicha comunidad y que catalogó a los miembros de dicha minoría en “una enfermedad”.

Tras dichos argumentos, Nieto revela que el juez falló a favor de Nieto porque hacerla eliminar el video atentaría contra la libertad de opinión y citó algunos de los apartes del fallo del jurista: “NEGAR por improcedente el amparo constitucional de los derechos fundamentales el derecho libre desarrollo de personalidad, libertad sexual, a la vida o al a igualdad de JOSE FRANCISCO MONTAFUR RODRÍGUEZ”.

Sin embargo, Kika Nieto reveló que hasta ahora iniciaba su ‘calvario’ porque Montugar impugnó el fallo y volvió a solicitar que se tomaran acciones legales contra la influenciadora bogotana. Además, dice que esta vez, el juez falló a favor del demandante y en uno de los puntos del escrito se le solicitaba a Nieto borrar el video de su canal de YouTube en el que tiene casi 6 millones de suscriptores.

La mujer revela que, esta vez, el juez salió en favor de Montufar y comparó lo dicho por Nieto con las muertes en el holocausto de Alemania, el conflicto armado en Colombia y el abuso policial. Dice que ella no vio dicha notificación y que en agosto del 2020 fue cuando recibió una notificación en la que le avisaban de su orden de captura.

“Pingüis, no les puedo describir con palabras lo que sentí en ese momento. Yo me ataqué a llorar desconsolada y no fui capaz de contarle a mi esposo lo que pasaba”, expresó Kika Nieto.

Finalmente, la influenciadora habló con sus abogados, le envió una contestación al juez, puso privado el video y no lo borró, esto ocasionó una nueva ‘disputa judicial’ con Montafur. Sin embargo, salió bien librada y no la capturaron.

Ahora, la youtuber se enfrenta a otro proceso judicial por sus recientes declaraciones sobre el tema en una entrevista con el actor Omar Yepes. Montafur ‘entuteló' tanto a Nieto como Yepes y tendrá que rendir nuevas pruebas sobre el caso.

Vea el video a continuación:

SEGUIR LEYENDO: