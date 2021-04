“Con más pelo que nunca”: Yina Calderón aclaró que no se está quedando calva

Fotos: Instagram de Yina Calderón

Unos dijeron que por culpa de las decoloraciones, otros que por las extensiones, pero en conclusión, todos los rumores apuntaban a que Yina Calderon se estaría quedando calva tras conocerse un video viralizado en redes sociales en el que, al girar su cabeza para darle un beso a su novio, los seguidores notaron un espacio en la zona lateral de su cabellera donde no se le veía pelo.

Asombrados y perturbados han quedado algunos de los fans de Yina Calderón, tras generarse el rumor de la posible calvicie de la influenciadora. Tal ha sido la preocupación, que muchos de los seguidores le han sugerido que evite realizar intervenciones tan seguidas en su cabellera, como las decoloraciones que se práctica constantemente para lucir los despampanantes colores fantasía en su pelo.

Los rumores comenzaron a cobrar tal fuerza, que un usuario en Instagram aprovechó que la influenciadora activó su herramienta de ‘preguntas y respuestas’, para solicitarle una explicación de si realmente las decoloraciones le estaban comenzando a pasar factura.

“¿Te estás quedando calva?”, preguntó uno de sus seguidores, a lo que Yina Calderón prefirió responder con varios videos y así acabar de raíz el problema.

“Les voy a decir una cosa, si con algo Dios me premió, fue con pelo, como será que tengo tanto pelo que yo suelo ser crespa”, aseguró Calderón en uno de los videos publicados en sus historias de Instagram.

No obstante, la influenciadora tampoco desmintió que, en alguna ocasión, sí estuvo presentando problemas capilares, pero aclaró que gracias a varios tratamientos y productos que utiliza, goza de una abundante cabellera actualmente.

En otro video, donde mostró la parte de su cabeza en la que aseguran notarse espacios y ausencia de cabello, explicó que en vez de calvicie, lo que se evidencia es crecimiento de nuevo pelo.

“Todo esto que se ve aquí es pelo que me salió nuevo, porque sí, yo me estaba quedando calva, pero gracias a Dios estoy recuperándome de eso. Entonces, pareciera que, de lejos, no tuviera pelo, pero es que lo tengo mono porque no me he echado el tinte, linda. Así que por favor, bebés, el chismerio es impresionante. Yo tengo pelo hasta en la que ya saben”, finalizó entre risas.

La influenciadora explicó que no se está quedando clava.

Al final, la empresaria colombiana pidió a sus seguidores que dejen de armar escándalos por cosas insignificantes como estas, especialmente cuando ella se encuentra disfrutando de sus fiestas en familia. Precisamente, en las últimas horas también provocó un nuevo escándalo por continuar con sus reuniones masivas a pesar de las restricciones por el covid-19.

Justamente, este fin de semana estuvo en una multitudinaria reunión con algunos de sus familiares y amigos. Por medio de videos se ve la celebración del cumpleaños de uno de los asistentes, con música, alcohol y baile, evadiendo todas las medidas de bioseguridad sugeridas por el Gobierno.

El fin de semana pasado, Calderón tuvo que cancelar la fiesta que tenía programada ‘en vivo’ por cuenta de la mala señal de internet que tenía desde una finca en la que pretendía transmitir una de sus polémicas “putifiestas”.

Al recibir un sin número de comentarios de sus seguidores en Instagram, la youtuber decidió cancelar la transmisión de la fiesta y se mostró triste, impotente y a punto de llorar, pues ya tenía listo a los invitados que aparecerían en la transmisión, una tarima y hasta una pista de jabón para divertirse, sin embargo, todo quedó cancelado por los problemas de conexión a internet.

