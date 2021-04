Yina Calderón respondió a acusaciones de estar relacionado con los ataque a las keratinas de Epa Colombia

Foto: redes sociales

“Vean la keratina de la Epa Colombiana (...) tan mala”, se escucha en los primeros segundos de la video denuncia de una mujer que, aparentemente, compró y uso la línea morada de las queratinas de Daneidy Barrera, conocida popularmente, en redes sociales, como Epa Colombia.

En medio de la polémica que se armó alrededor del tema, Barrera salió a defender sus productos y, en dos ocasiones, a través de historias en sus redes sociales, la joven aseguró que el daño en el cabello de la mujer no tenía nada que ver con sus productos, sino con el mal uso de ellos.

Para Daneidy hubo dos errores, el primero, que la estilista no siguió las instrucciones que ella ha dado en varias ocasiones respecto a sus productos, y el segundo, el cabello de la clienta, que asegura ser víctima de la fórmula química del tratamiento, ya estaba maltratado desde antes por la tintura que tenía aplicada.

Por las afirmaciones de Epa Colombia sobre la mala aplicación del producto en las horas de la tarde de ayer Shekina, la estilista que trabaja con la mujer que hizo la denuncia, y que también suele hacer tratamientos a Yina Calderón, grabó un video en donde se defendió y aseguró que Daneidy no tendría que echarle la culpa a los estilistas.

“Tiene que asumir la responsabilidad de sus productos, si a mi un tinte me sale malo yo tenlo un respaldo de una casa cosmética seria (...) No sea metida, responda por su empresa, mire lo suyo, no le haga daño a otras personas que sí trabajamos y tenemos conocimiento, le recuerdo que aquí la estilista soy yo, yo te realizaba a ti la keratina, que te hayas vuelto empresaria no quiere decir que tengas el derecho de andar pisoteando la experiencia y el profesionalismo de otras personas”.

Por lo que muchos de los seguidores de la empresaria y la misma Dainedy señalaron que se trataría de una mala intención de la denunciante y que las involucradas (Shekira y Yina) solo querrían aprovecharse de la situación por fama.

Por este motivo, Calderón a través de sus historia de instagram, aclaró que si tiene cercanía con la estilista Shekina, pero comentó que ella no tuvo nada que ver con los cuestionamientos frente a la calidad del producto capilar ofrecido por Epa Colombia.

“Shekina es mi estilista hace tiempo, la conozco hace mucho tiempo, cada vez que voy a Medellín es la encargada de hacerme las extensiones. Por ahí está agarrada como que con Epa. […] Yo no tengo absolutamente nada que ver”, expresó la empresaria de fajas.

Calderón aprovecho el espacio y recordó que ella y su familia pronto lanzarán la marca de keratinas con la que entrarán a competir en este mercado, negocio que lidera su hermana Juliana, tal como esta última lo confirmó hace un par de semanas.

Yina ha dado a entender que no por esta incursión en el mercado de productos capilares, ella o sus familiares están promoviendo algún tipo de publicidad negativa hacia la marca ‘Epa Colombia’.

“Nosotros no buscamos acabar con nadie, ni dañar a nadie”, aclaró la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele en su cuenta de Instagram.





