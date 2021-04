Así bajaría el precio del SOAT en Colombia

En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley para aprobar la reducción del precio del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) que beneficiaría a muchos conductores del país. En la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó la propuesta, en segundo debate, que indica que el valor económico de aquel compromiso legal podría ser más bajo para aquellos conductores que no han tenido que hacer uso de él, es decir, que no han tenido accidentes mientras conducen.

Con este proyecto se busca ayudar a aquellos conductores que tienen buenas prácticas a la hora de manejar sus vehículos, para que paguen un menor precio por este seguro. Alejandro Vega, representante del Partido Liberal, le dijo a la revista Semana que esta propuesta también busca que en las carreteras del país haya respeto por la vida propia y la de los demás, así como que as leyes de tránsito se cumplan a cabalidad.

“¿Y cuál es un verdadero incentivo para quienes respeten la vida y las normas de tránsito? Que así como sucede con la póliza de seguro todo riesgo que adquieren muchos propietarios de vehículos, quien no afecte la póliza del SOAT reciba un descuento cuando vaya a renovarlo”, explicó al medio semanal el representante.

Según Vega, el SOAT es el único seguro cuyo precio no baja cuando el tomador no lo utiliza, razón por la que es necesario debatir al respecto. “Da igual si el propietario del vehículo no afectó a nadie. Da igual si en un año con el mismo vehículo se causaron uno, dos, tres, accidentes que involucraron heridos o incluso fallecidos, o si no tuvo ningún accidente con heridos o fallecidos. En todos estos casos la tarifa del SOAT es igual”, señaló.

Y resaltó los beneficios de aprobar este proyecto, ya que “un SOAT más barato ayudará a que cada vez más vehículos estén asegurados, pero desafortunadamente hoy da igual si los propietarios de vehículos afectan la póliza del SOAT o no”.

Por otro lado, el representante Vega le dijo a la revista semanal que esta propuesta también responde a una preocupación legítima por el aumento de la evasión del SOAT en el país, teniendo en cuenta que en el último año, por ejemplo, 5 de cada 10 vehículos registrados en el país no contaban con este seguro. “¿Cómo pretendemos que la gente se motive a adquirir un seguro si este no marca ninguna diferencia en sus tarifas a favor de quienes no causaron gastos a la aseguradora?”, cuestionó Vega.

Por su parte, Angela Húzgame, directora de la Cámara del SOAT de Fasecolda, habló con el periódico El Tiempo y explicó que el SOAT “cubre las atenciones en salud de cerca de 700.000 víctimas de accidentes de tránsito cada año y el valor de estas atenciones supera los 1,6 billones de pesos anuales. Recordemos que las víctimas pueden ser conductores, pasajeros o peatones y a cada uno se le garantiza que el SOAT cubra sus atenciones en salud hasta por 24 millones de pesos, sin importar si fue responsable o no del accidente, o si en un solo choque resultaron 1 o 50 personas lesionadas”.

Ante el proyecto de ley que busca aliviar de alguna manera los bolsillos de los colombianos, Húzgame explicó, para ese medio de comunicación, que los ponentes deben tener en cuenta que todas aquellas propuestas traerían consigo consecuencias que, en su mayoría, serían negativas para el sistema.

“Fasecolda invita a conocer con un poco más de detalle los fundamentos técnicos del SOAT, de manera que las iniciativas legislativas que se debaten en el Congreso no vayan en detrimento de un instrumento de protección como el SOAT, que cumple sobre todo una labor social, en la medida que garantiza los recursos para la adecuada atención de todas las víctimas de accidentes de tránsito sin revisar la responsabilidad en el siniestro o la participación de la víctima en la vía”, enfatizó.

Sin embargo, en su diálogo con Semana, el representante Alejandro Vega envió una respuesta a Fasecolda reiterando el objetivo del proyecto y el beneficio que, según él y otros ponentes, tiene en la motivación para que los colombianos paguen el seguro. “La principal intención de este proyecto es que el SOAT se adquiera masivamente, que no haya un vehículo circulando sin el SOAT vigente. Insisto: un SOAT más barato ayudará a que cada vez más vehículos estén asegurados. Entonces, si logramos incrementar el número de vehículos asegurados esto significa más ingresos para las aseguradoras. Por lo tanto, no tiene sentido que se opongan a este proyecto”, finalizó.

El proyecto pasó al Senado y le faltan, todavía, dos debates más en esta plenaria para que pueda ingresar al ordenamiento jurídico.

