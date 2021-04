Docentes en Bogotá piden a la Alcaldía frenar alternancia en colegios, ante aumento de contagios de covid-19

Este martes, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) le solicitó nuevamente a Claudia López y al Ministerio de Educación que evite continuar con el plan de alternancia a los colegios para clases presenciales debido a los contagios que se han registrado en los profesores.

Según dijo el directivo de la ADE William Agudelo en RCN Radio, son más de setenta maestros los que han fallecido a causa del covid-19, diez de ellos contagiados durante las clases en el año 2021.

“La secretaria de Educación, la alcaldesa de Bogotá y la ministra de Educación siguen insistiendo en el regreso presencial de las clases; sin embargo, ya se presentan contagios en varias instituciones educativas”, expresó el dirigente sindical.

Igualmente, dio detalle de los lugares donde se han dado estos contagios. “El Colegio Sabio Caldas, que es en concesión, con siete docentes; en el Colegio Vargas Vila hay unos seis o siete casos; en el Colegio Debora Arango y el Colegio Las Mercedes se contagiaron docentes, administrativos y alumnos; (también) en el Colegio Cafam Santa Lucía, el Colegio Reino de Holanda. Es el colmo porque en Bogotá sigue aumentando el número de contagios”, manifestó en la emisora nacional.

Una docente le dijo a RCN Radio que “el retorno a las clases nos tiene jodidos. Yo tuve covid-19 una vez, no me garantizaron nada; Servisalud hace un par de semanas nos llamó para vacunarnos, pero me tocó meterme en las aglomeraciones afuera del Hospital San José”.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Educación de Bogotá aseguró que ya son 127 los colegios que entraron al plan de reapertura en alternancia y presencialidad. La capital tiene 400 colegios, de los cuales el 96 % presentó los protocolos y el 92 % los tiene habilitados.

Así mismo habló de las jornadas que se adelantan con profesionales de la Secretaría de Salud y el liderazgo de las Direcciones Locales de Educación, en las cuales se han tomado a corte del 8 de abril: 3.034 pruebas PCR en 95 colegios oficiales de la capital, de estas 97,3 % han dado resultados negativos y 2,4 % positivos.

“Gracias a estas acciones se detectó que en tres instituciones educativas algunas maestras y maestros resultaron positivos a la prueba de covid-19″, manifestó la Secretaría. Y añadieron que “Pese a las acciones emprendidas, no se puede afirmar que los contagios se hayan producido dentro de las instituciones educativas, ya que estas pruebas de realizaron el jueves 8 y viernes 9 de abril. Es probable que estos contagios se hayan producido durante la Semana Santa”.

La entidad también manifestó que este 13 de abril se haría una visita del equipo de brotes de la Secretaría Distrital de Salud, máximo 24 horas después de reportada la situación. “El equipo hace la investigación epidemiológica de campo y brinda las recomendaciones al colegio. A partir de la visita se define si es un brote y si se debe cerrar total o parcialmente el colegio, por ejemplo, se puede cerrar una jornada o un grupo de aulas”.

En lo corrido del año escolar se han registrado 72 casos de contagios de covid-19 en colegios distritales de Bogotá

Los tres casos de covid-19 denunciados este lunes 13 de abril por el sindicalista de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), Yesid González, en el colegio Distrital José María Vargas Vila, ubicado en Ciudad Bolívar no son los únicos que se han registrado en lo corrido del año en la ciudad. De acuerdo con el subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Salud de la capital, Carlos Reverón, informó que ya son 72 los contagios en esas instituciones educativas.

Acorde a lo dicho a W Radio por el funcionario, dicha cantidad corresponde a lo detectado por las autoridades capitalinas entre febrero y abril de este año, es decir, en lo que va corrido del periodo escolar. Esto, agregó, equivale a poco más del 2 por ciento de las cerca de 3.034 pruebas PCR que ha venido haciendo la Secretaría entre docentes, directivos, administrativos personas de servicios generales y de seguridad.

Dichos exámenes, se han realizado en cerca de 100 colegios de la capital “pero esto no significa que estén en los 100 colegios. Dadas las medidas de confidencialidad, esto lo hace directamente la Secretaría de Salud, no podemos decir ni el rol, ni quien es” la persona contagiada, explicó Reverón, comentando que en el momento se encuentran en seguimiento tres colegios, incluido el de Ciudad Bolívar, en los que se han detectado seis casos.

Con ellos se refiere a los reportados por González, quien había emitido su llamado a través de su cuenta de Twitter, donde dijo: “Alerta Colegios de Bogotá por múltiples contagios en la comunidad educativa del IED VARGAS VILA vuelve a la virtualidad, del afán no queda sino la muerte, ¿quién certificó la ventilación? ¿quién certificó los tapabocas y con que frecuencia se entregaron? ¿quién dio la orden?”.

🚨Alerta Colegios de @Bogota🚨 por múltiples contagios en la comunidad educativa del IED VARGAS VILA vuelve a la virtualidad, del afán no queda sino la muerte, ¿quién certificó la ventilación? ¿quién certificó los tapabocas y con que frecuencia se entregaron? ¿quién dio la orden? — Yesid Gonzalez (@yesidgonzalezp3) April 12, 2021

