Carolina Gaitán se habría separado de su esposo y estaría saliendo con un nuevo amor

Carolina Gaitán se separó y ya estaría saliendo con otro amor. Foto: Redes Sociales.

La actriz colombiana Carolina Gaitán, recordada por su papel de ‘Catalina la mediana’ en la producción de Telemundo “Sin senos sí hay paraíso”, habría terminado su relación con el DJ Nicolas Moreno, luego de seis años de matrimonio.

Así lo confirmó el portal informativo Pulzo, que aseguró que la pareja dio fin a su relación sin que aún se conozcan las causas de la ruptura, ni pronunciamientos oficiales por parte de ellos.

Los rumores de la separación empezaron cuando se le vió a la artista aterrizar sola en Colombia, a finales del año pasado, dejando a su esposo en Estados Unidos, donde vivían juntos por temporadas. Otro de los factores que hacen pensar en un definitivo punto final es la ausencia de fotos de la pareja en la cuenta de Instagram de Gaitán.

Aún así, la intérprete parece estar disfrutando su estadía en Colombia, ya que se le ha visto con varios de sus amigos paseando por los parajes playeros del país.

De hecho, una de sus más recientes publicaciones, donde se le ve celebrando su cumpleaños junto al empresario Nicolás Nohra han desatado más especulaciones sobre la situación sentimental de la artista.

Según el programa de entretenimiento ‘Lo Se Todo’, Gaitán estaría saliendo con el emprendedor y expareja de Gabriela Tafur, ya que el medio aseguró que estuvo stalkeando ambos perfiles sociales de la pareja, y encontró algunos mensajes emotivos entre ellos que denotaría una química más allá de una simple amistad.

Carolina Gaitán se abraza a la bachata para pasar la angustia de la pandemia

Para la cantante y actriz colombiana Carolina Gaitán la bachata fue la mejor respuesta a su despedida de “Sin senos sí hay paraíso” y a la angustia de la pandemia.

”Yo soy firme creyente de que la música cura y ante todo lo que estamos pasando decidí que era la hora de volver a sacar una canción y qué mejor que una bachata”, dijo Gaitán en una entrevista con Efe al hablar de su canción “Cerquita del mar”.

El tema, que escribió en una tarde con el compositor y productor Pablo Benito, representa su medicina contra la preocupación con “todo lo que está pasando en este momento tan pesado”.”

Unos minutos de escape a la playa, que es el mejor lugar del mundo para aliviar las penas”, indicó, y al mismo tiempo aseguró que es la primera vez que trabaja tan rápido. “Creo que fue como sacar mi refugio interno y dárselo al público por para cuando lo necesiten. Cada vez que alguien me ha dicho que la canción los ha ayudado me hace mucho bien”, agregó la artista.

Ha sido justamente este el mensaje que ha recibido en la mayoría de los comentarios en las redes sociales en referencia a la canción y al video que la acompaña. Gaitán se siente “agradecida” de la recepción que ha tenido “Cerquita del mar”, pues “la canción nació orgánicamente así, como es, una bachata”.

Esta es, precisamente la primera vez que ‘La Gaita’, como la conocen sus fans, experimenta con este ritmo dominicano, que está dominado por intérpretes masculinos.”Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de dejarla así como bachata, el que no haya casi mujeres en ese género. Me pareció que era la hora de que pusiéramos nuestra bandera ahí”, expresó.

Gaitán lleva casi 20 años ante las cámaras. En 2002 se dio a conocer en Colombia al ganar el reality “Popstars”, lo que la convirtió en parte del grupo femenino “Escarcha”. Su papel más destacado al inicio de su carrera fue en la serie de Nickelodeon “Isa TKM”, donde interpretó a Catalina, la antagonista de la historia.

SEGUIR LEYENDO: