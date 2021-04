Las mujeres microempresarias fueron las que más tuvieron que cerrar sus negocios en el 2020, según el Dane

Según el Dane a nivel nacional, para 2020 las propietarias de micronegocios se redujeron 10,6 % en comparación con 2019. Para los micronegocios cuyos propietarios eran hombres, la contracción fue de 5,3 %. Foto: Colprensa-Sergio Acero.

Este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE publicó la Encuesta de Micronegocios para 2020 cuyo objetivo es “proporcionar información estadística sobre la estructura y evolución de las principales variables económicas de los micronegocios en los sectores de: agricultura, industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y servicios”, de acuerdo con la entidad.

Además, brinda información sobre emprendimiento, informalidad, emplazamiento, características del personal ocupado, inclusión financiera, capital social y uso de las TIC en estas unidades económicas.

Los resultados entregados hacen parte de la encuestas realizadas el año pasado, que por primera vez recolectó datos sobre la percepción de las personas propietarias de los micronegocios con el fin de medir el impacto de la emergencia sanitaria sobre el desarrollo de su actividad económica.

De acuerdo con la información del Dane las mujeres siguen siendo uno de los grupos sociales más afectados por la pandemia ya que fueron las que más tuvieron que cerrar sus negocios durante el año pasado.

“A nivel nacional, para 2020 las propietarias de micronegocios se redujeron 10,6 % en comparación con 2019. Para los micronegocios cuyos propietarios eran hombres, la contracción fue de 5,3 %”, reportó el Dane.

En total cerca de 430.000 pequeñas empresas tuvieron que cerrar como consecuencia de la crisis sanitaria del covid-19. “Seguimos viendo un choque marcado hacia las mujeres que vieron una disminución del 10,6 % en la cantidad de micronegocios de los cuales eran propietarias”, explicó Ricardo Valencia, subdirector del Dane.

Las mujeres del sector rural se vieron aún más afectadas pues alrededor de 79.000 tuvieron que cerrar sus microempresas, representando una contracción del 15,7 %.

Igualmente, para el 2020 la Encuesta de Micronegocios estimó la existencia de 5.446.329 propietarios de micronegocios, de los cuales el 63,7 % eran hombres y 36,3 % mujeres. “En las cabeceras municipales, los propietarios hombres representaron el 60,1 % del total y en los centros poblados y rural disperso el 72,8 %. En contraste, las mujeres, propietarias de micronegocios, representaron el 39,9 % del total en las cabeceras municipales y el 27,2 % en los centros poblados y rural disperso”, se lee en el informe.

Otras cifras relevantes

En el año 2020, la Encuesta de Micronegocios estimó la existencia de 5.446.329 micronegocios, entre ellos: 27,0 % de Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; 21,6 % Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 10,1 % Industria manufacturera; 10,0 % Alojamiento y servicios de comida y 9,6 % Actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras actividades de servicios.

El total de los micronegocios registraron un ingreso de $124,1 billones, un consumo intermedio de $80,9 billones y un valor agregado de $43,2 billones de pesos. Las principales actividades económicas de acuerdo con sus niveles de valor agregado fueron: Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas (33,0 %); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (16,1 %); Industria manufacturera (9,8 %); Actividades inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos (8,8 %); y Alojamiento y servicios de comida (8,2 %).

La encuesta también reveló que entre el 2019 y el 2020, las microempresas que empleaban entre dos y tres personas presentaron una contracción del 16,7 %, contribuyendo con 3,4 puntos porcentuales a la disminución total nacional.

Por otro lado, en el año 2020, los micronegocios ocuparon 7.314.191 personas, de las cuales el 74,5 % eran los(as) propietarios(as), el 13,2 % trabajadores(as) remunerados(as), el 5,0 % socios(as) y el 7,4% eran trabajadores(as) o familiares sin remuneración.

Otro dato relevante, fue que en el 2020, la vivienda fue el lugar en el cual operó el mayor número de micronegocios del país (27,3 % del total); las unidades económicas que se desarrollan de puerta en puerta o a domicilio representaron el 19,8 %.

Así mismo, los micronegocios que realizaron actividades en una finca participaron con el 16,4 %; local, tienda, taller, fábrica, oficina, consultorio fue el emplazamiento del 13,9 % de las unidades económicas; el 9,7 % de los micronegocios desarrollaron su actividad como ambulantes - sitio al descubierto; el 8,4 % en un vehículo; el 2,1 % en una obra o construcción y 2,4 % en otro lugar.

Finalmente, el Dane reportó que en las 24 ciudades principales y áreas metropolitanas, los 2.436.291 micronegocios, estimados en el 2020, registraron un ingreso de $59,4 billones, un consumo intermedio de $36,2 billones y un valor agregado de $23,2 billones de pesos.

Las ciudades que tuvieron una mayor participación en el valor agregado total fueron: Bogotá (29,6 %); Medellín A.M. (20,0 %); Barranquilla A.M. (10,7 %); Cali A.M. (9,1 %); y Bucaramanga A.M. (6,5 %). Por su parte, las ciudades que menos aportaron al valor agregado total fueron: Quibdó (0,2 %); San Andrés (0,2 %); Florencia (0,5 %); Riohacha (0,5 %); y Popayán (0,6 %).

