Esta es la razón por la que Yerry Mina tuvo que salir del Barcelona

Yerry Mina jugó con el Barcelona en el 2018. Su contrato se dio en enero de ese mismo año. - Getty Images.

Luego de casi cuatro años el exrepresentante del Barcelona confesó porqué Yerry Mina Salió del club catalán. El colombiano fue vendido al Everton por 30.2 millones de euros fijos y 1.5 M€ en variables. Para la temporada de 2017 - 2018 se encontraba Ernesto Valverde como director técnico.

Mientras Mina portaba la camiseta del Barcelona alcanzó a jugar 370 minutos en liga durante los ocho meses que estuvo en la temporada dicha temporada. André Cury, quien dejó su cargo en el equipo catalán tras la salida de Bartomeu, aseguró al diario Sport que la salida del colombiano se dio por la falta de dinero del club.

El exrepresentante Cury del equipo culé para ejecutar y concretar los fichajes del club en Sudamérica, sostuvo que el equipo barcelonés tuvo que negociar la salida del central colombiano por la crisis económica que estaban viviendo, pues de no ser así, Mina hubiera podido continuar en el equipo.

Por otro lado, hay que resaltar que Yerry Mina tiene una opción de recompra por parte de Barcelona, la cual ronda los 60 millones de euros. El club catalán puede hacer uso de esta opción desde que el colombiano fue vendido a los toffees y firmó un contrato por cinco años.

“Yerry Mina es el mejor central colombiano y, cuando el club lo vende, al cabo de seis meses ficha a Jeison Murillo, que debe ser el quinto central colombiano. Si el Barça hubiera estado bien de dinero, creo que Yerry se hubiera quedado, aunque hubiera ofertas de 35 millones, porque es joven, tiene calidad, marca goles… y, precisamente, ahora se sufre atrás en partidos importantes”, dijo Cury al medio español.

El central colombiano hace poco habló sobre su paso por el quipo español y explicó que no contó con el tiempo suficiente para destacarse en el Barcelona. “Fue un gran momento, hacer historia como el primer colombiano en jugar en el Barcelona. El fútbol, como la vida, te da muchos altibajos. Fue un gran éxito cuando fiché por el Barcelona. Pero por una razón u otra, las cosas no salieron bien. No tuve el tiempo de juego que necesitaba”.

Sobre Yerry Mina en el Barcelona

El 11 de enero de 2018 se anunció el traspaso de Yerry Mina al Barcelona. Su fichaje costó 11.800.000 euros y, además, se firmó un contrato que finalizaría en 2022, cuya cláusula de rescisión era de 100 millones de euros.

Dos días después fue presentado oficialmente en el Camp Nou. El jugador de Guachené debutó el 8 de febrero entrando a la cancha en el minuto 83. En este encuentro jugo frente al Valencia CF, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Ahora, su debut como titular fue el 11 de febrero en el empate a cero goles frente al Getafe en el Camp Nou.

