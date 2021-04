Desafío ‘The Box’: concursantes escogieron a las mujeres más bonitas y el equipo Beta se quedó con el triunfo

Tiffany Melissa Chalare Rengifo ‘Meli’, participante del Desafío The Box. Foto: prensa Caracol Tv

En el más reciente capítulo del programa televisivo Desafío The Box no solo hubo espacio para la competencia entre los equipos Alpha, Beta y Omega, que se enfrentaron por los servicios de sus casas y la opción de sentenciar a un miembro de otro grupo, sino para establecer un top de las mujeres más guapas del reality show.

La prueba

Cada equipo tuvo que escoger tres hombres y tres mujeres para la competencia, que consistió en atravesar una pista de obstáculos, algunos de ellos a lo largo de una piscina, para luego cruzar una barra de equilibrio y arrojar un aro amarillo en un tótem.

El equipo ganador, no sin cierto suspenso, debido a que Laura tardó demasiado en atinarle con el aro al tótem, fue Beta. Entretanto, el segundo lugar fue ocupado por los integrantes de Omega y en el último lugar quedaron los miembros de Alpha.

Prueba Desafío The Box del 12 de abril

La derrota de Alpha se debió a la mala puntería de Olímpico y a que Juan David, en lugar de atinarle al tótem con su aro, lo que hizo, con tan mala fortuna, fue sacar uno de los aros que ya había insertado en el tótem una de sus compañeras.

Al final, Omega eligió el servicio del agua por encima de los demás y Beta sentenció a Morales del equipo Omega, situación inesperada para sus rivales.

Top 5 de las mujeres más bonitas del Desafío

En el Desafío ‘The Box’ no todo es competencia, también hay espacio para admirar la belleza. Olímpico, Juan David y el ‘Mono’, del equipo Alpha, dieron su top cinco de las mujeres más bonitas, y quedó así:

5. Cami (equipo Beta)

Tiene 26 años y es economista y profesora de natación. Llegó a practicas hockey subacuático, disciplina de la que, en 2015, fue campeona mundial.

4. Karol (Equipo Alpha)

Estudiante de Negocios, de 28 años, e influenciadora. Su disciplina está enfocada a en el acondicionamiento físico, aunque también practica pesas y crossfit.

3. Meli (Equipo Omega)

Es oriunda de Cali y tiene 27 años. Dirige una fundación de niños en la cual su hijo Emiliano, de siete años, es quien más la inspira. Practica running y kickboxing.

2. Pao (Alpha)

Estudió administración hotelera en Bogotá, si bien se dedica al fisicoculturismo y el crossfit. Ibaguereña, de 33 años, logró el segundo lugar en la competencia Games Makara Box crossfit.

1. Carito (Alpha)

Nació en Pereira 27 años atrás y ha participado en distintos reinados de belleza. En el deporte funcional incursionó hace tres años y, en la actualidad, es modelo e influencer.

Los romances del Desafío

Además del conocido amor entre el ‘Mono’ y Karol en el Desafío ‘The Box’, que se gestó en desde marzo, cuando recién comenzó la competencia, hay otro que al parecer está latente: el de Pipe y Meli, en el equipo Omega.

En el segundo episodio del Desafío, los televidentes fueron testigos de una historia de amor que salió a flote en plena prueba del Desafío The Box , pero lo que no saben muchos es que la historia del ‘Mono’ con Karol no es la única flecha de cupido que ha caído en el terreno de juego.

Pese a que Pipe ha intentado ocultarlo, sus compañeros se han dado cuenta que acompaña a Meli a la cocina y, cuando está frente a ella, camina y hasta habla distinto, cuando no posa sin camisa. ¿Se dará este amor?

