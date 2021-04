Encuentran huesos en el sector donde habría desaparecido Sara Sofía

La búsqueda de la menor Sara Sofía Galván continua en Bogotá, gracias al trabajo de la Defensa Civil, quien desde el viernes 9 de abril ha inspeccionado el río Tunjuelito. El objetivo es encontrar el cuerpo de la menor de dos años.

La inspección se realiza en ese sector, debido a que Nilson Díaz, exnovio de la mamá de Sara Sofía, dijo que el cuerpo sin vida de la niña fue lanzado en un caño del barrio Class Roma, en la localidad de Kennedy

Aunque esta zona ha sido recorrida en varias ocasiones, la Defensa Civil decidió cambiar de estrategia y lanzó varios maniquíes para saber cuál habría sido el rumbo del cuerpo de la menor.

De acuerdo con El Espectador, Ederley Torres, coordinador de emergencias de la Defensa Civil de Bogotá, dijo que el sábado pasado se hallaron unos elementos que son materia de investigación.

Ayer se produjo un hallazgo de unos elementos que son materia de investigación. Estos elementos hallados fueron entregados a la Policía judicial para que ellos hagan la investigación del caso. La Defensa Civil hizo el hallazgo, pero por cadena de custodia el material se entrega a esta entidad.

Será Medicina Legal la encargada de hacer pruebas técnicas y quien determinará si se trata de la menor.

En medio de las labores de las autoridades por encontrar a Sara Sofía, Nilson Díaz fue sacado de la cárcel La Picota y llevado a Medicina Legal para la toma de muestras de sangre con el fin de cotejarlas con los rastros hallados en la casa donde vivía con sus hijos.

Luego, el hombre fue llevado al punto exacto donde, según su relato, tiró en una lona blanca el cuerpo sin vida de la menor en el río Tunjuelo al sur de Bogotá. Por lo que se seguirá buscando por ese afluente el cuerpo de la menor.

El nuevo relato de la madre de Sara Sofía

Galván, quien ejercía la prostitución, cuenta que salió a trabajar el 27 de enero, pero al no conseguir clientes, regresó a su casa y encontró a la niña durmiendo, por lo que procedió a descansar, según este testimonio que reveló Noticias RCN.

Pero dos horas después, su pareja la despertó: “A las seis de la tarde Nilson se para a mirar la niña, cuando él manda a los niños para la sala y me llama: ‘¡Caro, venga!’ Cuando yo veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces, yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó”.

La madre de Sara Sofía informó que el hombre se encargó del cuerpo de su hija, luego de dejarla en su cama por un tiempo: “La dejamos como media hora ahí y al rato Nilson coge una cobija azul oscura. Nilson envolvió la niña toda de pies a cabeza y la metió en un costal blanco de fibra blanco y la dejó en la sala”.

“Todos los cuatro niños se dieron cuenta que Sarita estaba muerta. Ellos preguntaban qué le había pasado a Sara y Nilson decía que no sabía por qué había pasado eso. Yo no podía dormir y miraba cada rato para la sala a ver si la niña de pronto la escuchaba llorar y la podía sacar”, contó la mujer.

Entre tanto, la pareja reclamó el bono alimentario correspondiente a la manutención de Sara Sofía. De acuerdo con el registro de la Fiscalía, esto ocurrió el pasado jueves 28 de enero; según se desprende de la versión de Carolina, Nilson Díaz le pidió a ella mentir en el jardín infantil donde la niña estudiaba: “Allá me preguntaron que qué pasó con la niña. Nilson antes de entrar me había dicho que dijera que la había dejado cuidando con una señora y así dije yo cuando me preguntaron por ella”.

