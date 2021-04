“Hay que ponerle cuidado a las palabras de James”: Eduardo Lara

Con amplia trayectoria deportiva en el fútbol juvenil y formativo de la selección Colombia, el técnico vallecaucano Eduardo Lara dialogó en exclusiva con el programa Balón Dividido de ESPN sobre unas declaraciones de James en las que critica que no hay un recambio generacional en la ‘Tricolor’.

Sobre este tema, el conductor del programa, Víctor Romero, le citó a Lara:

Hace una semana, James Rodríguez estuvo hablando con ESPN y dejó una frase para analizar y yo creo que usted nos puede también dar el contexto de la misma. Él opinó lo siguiente: “Yo veo a la sub-17 y a la sub-20 y no veo un recambio”. O sea, que el capitán de la selección colombiana de fútbol y tal vez el jugador insignia de esta generación junto a Ospina y Falcao, diga eso es un llamado de atención fuerte porque no ve a sus sucesores de una manera inmediata, ¿no?

Ante ese cuestionamiento sobre los procesos formativos, el entrenador y actual DT de Once Caldas respondió:

El técnico Eduardo Lara reconoció que debe potenciarse el trabajo en las bases de formación para asegurar un mejor futuro en los seleccionados del futuro.

Esto fue textualmente lo que manifestó James Rodríguez sobre los procesos juveniles de la Selección Colombia:

Colombia tiene jugadores con mucho talento, la mentalidad influye mucho, tiene que haber alguien de sacar jugadores jóvenes, la generación que tenemos ahora en la Sub 17, Sub 20 no veo mucho recambio, no vamos a estar otros 16 años sin poder ir a una Copa del Mundo