Sueldos de menos de 4 millones no pagarían renta: la propuesta del Centro Democrático a Duque

Este jueves 8 de abril se adelantó una reunión entre miembros del Centro Democrático y el presidente Iván Duque para explicar y debatir el proyecto de reforma tributaria que se presentará en unas semanas al Congreso. De este encuentro se acordó un apoyo total de la bancada al proyecto si esta ayuda a los más vulnerables, reportó Caracol Radio.

“Entre una de las muchas propuestas nos parece oportuno ampliar la base de declarantes de renta, pero no de contribuyentes. Es decir, que más declarantes se formalicen pero que no necesariamente contribuyan con un pago de impuesto. Que esto solo lo hagan quienes más ingresos tienen, y por eso le hemos pedido al Gobierno que en esa base, que está más o menos entre 2 millones y medio y 3 o 4 millones, la declaración no sea paga, sino solamente en el sentido de la formalización”, dijo Jennifer Arias, representante a la Cámara.

También explicó que, pasaron esta propuesta tanto al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla como al presidente y que, según la misma fuente, el proyecto sería radicado esta semana que viene en el Congreso.

Hace unos días el partido de Gobierno emitió un documento respaldando la reforma del presidente Duque y afirmaron que compartían la propuesta de aumentar el IVA en productos de lujo como quesos madurados, salmón y cortes de carne suntuosos.

Hace unos días nació una nueva discusión sobre la reforma tributaria, cuando la representante del Partido Verde Katherine Miranda propuso que las iglesias empiecen a pagar impuesto a la renta, y así no se afectara a la clase media.

“Proponemos que las iglesias empiecen a pagar este impuesto de renta, que hoy no pagan, ya que eso nos implicaría un recaudo anual de 1,8 billones de pesos, sin necesidad de tocar a la clase media. Según cifras del Dane, el 41% de los jefes de hogar se sienten pobres, y el 56% piensan que su situación ha empeorado. Sí hay opciones para una reforma tributaria sin meterle la mano al bolsillo a la clase media”, manifestó la congresista a Semana.

Ante esto, se desató una polémica en redes sociales con voces a favor y en contra del tributo de las congregaciones religiosas. En el debate se destacaron personalidades que sorprendieron con su opinión a favor.

La gran sorpresa fue Alberto Linero, quien se retiró del sacerdocio en septiembre de 2018, por su apoyo a la propuesta de Miranda. Para esto, en su espacio en la emisora Blu Radio citó un pasaje bíblico: “No se te olvide que en Mateo 17:24-27 a Jesús le hacen una pregunta: ‘¿El maestro paga el impuesto del templo o no?’ y Pedro dice: ‘Sí, sí lo paga’, y Jesús hace el milagro de sacar las monedas del pescado. Me parece muy bien”, expresó.

Además, señaló que hace parte de la democracia y “va más allá de la experiencia teológica, tiene que ver con el orden social. (...) En las democracias las instituciones hacen parte del sostenimiento del Estado, independientemente de la función que cumplan, así como los ciudadanos, por eso creo que es normal que paguen impuestos”, sostuvo.

Por otro lado, el empresario de marroquinería Mario Hernández, en entrevista con Pulzo, también aprobó el planteamiento y señaló lo acaudaladas que pueden llegar a ser las iglesias. “Mire todas esas iglesias que hay llenas de billete, los mormones y de todo. Todos tienen que pagar. Ahora, ¿dónde está la religión? En ayudar, así como diezmos, ayudar también a construir un mejor país y una mejor gente, no es solo acumular riqueza”, indicó.

