Enfermera jefe del hospital San Vicente de Paúl de Lorica, Córdoba, muere por covid-19: solo había recibido la primera dosis de la vacuna

Este jueves falleció la enfermera jefe del hospital San Vicente de Paul en Lorica, Córdoba. Foto: Archivo.

Este jueves 8 de abril, falleció la enfermera jefe del hospital San Vicente de Paúl del municipio de Lorica, Córdoba, Nora Serpa Kerguelén, por complicaciones derivadas del covid-19.

La mujer de 51 años, que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el pasado 20 de marzo, fue despedida por sus amigos y compañeros del centro asistencial con aplausos y globos blancos.

“Murió en la mañana de hoy luego de realizar una lucha frontal contra el covid-19, el cual no pudo superar. Aún bajo todos los intentos que se realizaron”, aseguró el coordinador médico del Hospital, Juan Carlos Marrugo.

De igual manera, indicó que Serpa Kerguelén siempre será recordada como una profesional que batalló en todo momento y en todas las circunstancias que rodearon el servicio de su trabajo profesional.

Esta profesional de enfermería es la funcionaria de la salud número trece que fallece en el departamento de Córdoba desde que comenzó la pandemia por covid-19 en el país.

“Era una excelente funcionaria, luchadora, comprometida con la institución, solidaria, con un trato humano a sus pacientes y compañeros de trabajo. Debemos tener conciencia que esta pandemia es una realidad, que se nos lleva familiares, amigos y compañeros de trabajo”, indicó el director del Hospital, Raúl Higuera Herrera, en declaraciones recogidas por W Radio.

El funcionario aseguró que, la enfermera jefe había recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus el pasado 3 de marzo, sin embargo, señaló que de no completarse el proceso continúan las posibilidades de contagiarse.

“No nos podemos confiar de la vacuna porque existe una posibilidad de contagiarnos a pesar de estar vacunados. Solo las medidas de protección para nosotros y los que nos rodean, dan seguridad en estos momentos”, indicó el funcionario en declaraciones recogidas por el medio radial.

