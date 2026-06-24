Colombia

Clínica Infantil Colsubsidio suspendería temporalmente su servicio de urgencias por falta de pagos de EPS

La institución mantendría la atención de pacientes pediátricos con cáncer y hemofilia mientras adelanta un proceso de reorganización que incluiría ajustes en su capacidad hospitalaria y en su planta de personal

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Edificio con paredes de piedra clara y ventanas verdes, con el letrero amarillo y blanco 'salup Clínica Infantil'. Calles con autos, árboles y edificios urbanos.
Clínica Infantil Colsubsidio adelantaría una reorganización operativa para garantizar la continuidad de los servicios prioritarios en medio de dificultades financieras. - crédito Colsubsidio

La Clínica Infantil Colsubsidio suspenderá temporalmente su servicio de urgencias pediátricas por una crisis financiera derivada de la falta de pagos acumulados de Entidades Promotoras de Salud (EPS), incluyendo a Famisanar. Así lo confirmaron a Semana y a Blu Radio fuentes directas de la institución, que advirtieron sobre la inminencia de la medida en Bogotá.

Lo revelado por Semana: suspensión, causas y garantías para pacientes críticos

El medio fue uno de los primeros en informar que la decisión de la Clínica Infantil Colsubsidio responde a las dificultades financieras generadas por la cartera pendiente que Famisanar mantiene con la institución. De acuerdo con las fuentes consultadas, el cierre temporal del servicio de urgencias busca estabilizar el flujo de recursos y asegurar la prestación de los servicios más esenciales.

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La revista subrayó que, pese a la suspensión, el personal médico no será desvinculado y será reubicado en otras áreas asistenciales para garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.

Además, señaló que la medida no afectará la atención de pacientes oncológicos pediátricos ni de quienes padecen hemofilia, quienes seguirán recibiendo sus tratamientos y controles sin alteraciones.

Según lo informado, la Clínica Infantil Colsubsidio mantendrá habilitados los programas asistenciales de mayor complejidad y asegurará la continuidad de los tratamientos ininterrumpibles durante el periodo de contingencia financiera.

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Parte del personal sería reubicado en otras áreas asistenciales para mantener la atención en los servicios que continuarán habilitados. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Aportes de Blu Radio: fecha, reducción de capacidad y reorganización interna

Por su parte, la radio complementó la primicia con detalles sobre la fecha y el alcance operativo de la medida. Según las fuentes del medio, la suspensión de la atención de urgencias generales en la Clínica Infantil Colsubsidio se aplicará a partir del 1 de julio, como parte de una reorganización institucional forzada por la acumulación de deudas de varias EPS, entre ellas Famisanar.

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La emisora informó que la clínica reducirá su capacidad instalada, pasando de su número actual de camas de hospitalización a un rango de 90 o 100 camas, mientras que sus salas de cirugía disminuirán de seis a dos. Además, el medio detalló que la institución avanza en un ajuste de su planta de personal, con recortes que podrían llegar a la mitad de los trabajadores, aunque parte de ellos serían reubicados en otros servicios u áreas de la organización.

Según, estos ajustes buscan adecuar el funcionamiento de la clínica a las nuevas condiciones de prestación y garantizar la continuidad de la atención en las unidades que permanezcan habilitadas.

Quirófano con camilla de operaciones, luces de techo, múltiples monitores, equipo de anestesia, bombas de infusión y carro de instrumental quirúrgico.
La reorganización contemplaría una reducción de los quirófanos disponibles, pasando de seis salas de cirugía a dos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Servicios que seguirán operando y contexto institucional

Tanto Semana como Blu Radio coincidieron en que la atención en hospitalización y los servicios especializados de urgencias pediátricas para pacientes con cáncer y hemofilia seguirán funcionando de manera prioritaria. Estos tratamientos, por su complejidad y riesgo, han sido identificados como indispensables dentro del plan de contingencia.

La Clínica Infantil Colsubsidio es un referente nacional en atención pediátrica especializada. Su servicio de urgencias atiende casos de alta complejidad, incluyendo enfermedades respiratorias, infecciosas, neurológicas y cardiovasculares en niños y adolescentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pacientes oncológicos pediátricos continuarían recibiendo tratamientos y controles de manera habitual, pese a los ajustes operativos anunciados por la institución. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ausencia de pronunciamientos oficiales y situación del sector salud

Hasta el momento, ni la Clínica Infantil Colsubsidio ni Famisanar han emitido pronunciamientos oficiales sobre el alcance de la medida o la fecha definitiva de entrada en vigencia. Ambas instituciones mantienen bajo reserva los detalles de la contingencia mientras avanzan las gestiones internas.

Este caso vuelve a poner en evidencia, según ambos medios, la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Las deudas acumuladas de las EPS han obligado a hospitales y clínicas a implementar restricciones de servicios, aplazar inversiones y ejecutar ajustes operativos para asegurar su viabilidad.

Ambos canales de comunicación han reportado que la situación de la Clínica Infantil Colsubsidio no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno que afecta a numerosas instituciones en todo el país, generando preocupación por el acceso y la calidad de la atención en salud pediátrica.

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