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“Es posible que lo esté haciendo”: misión de la UE cuestiona a Petro por señalamientos de fraude

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea defendió la transparencia del proceso electoral y criticó las denuncias de Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades

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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea defendió la transparencia del proceso electoral y criticó las denuncias de Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades. EFE/ Aris Mariota
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea defendió la transparencia del proceso electoral y criticó las denuncias de Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades. EFE/ Aris Mariota

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea cuestionó los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que resultó vencedor Abelardo De La Espriella. El organismo defendió la transparencia del proceso electoral y advirtió sobre el riesgo de alimentar desinformación desde la Presidencia.

La información publicada por Revista Semana señala que el pronunciamiento se produjo después de que Petro insistiera en denunciar presuntas irregularidades durante el proceso electoral. La postura del mandatario ya se había visto durante la primera vuelta, cuando también puso en duda algunos resultados, según el reporte conocido.

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El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Esteban González Pons, hizo un llamado de atención al presidente por sus declaraciones. “Si usted me pregunta si el presidente Petro puede estar desinformando, participando en la ceremonia de la desinformación, es posible que lo esté haciendo”, afirmó.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea defendió la transparencia del proceso electoral y criticó las denuncias de Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Misión de la UE defiende transparencia electoral

González Pons también expresó sorpresa por las denuncias formuladas desde la Casa de Nariño. Según dijo, resulta llamativo que el presidente denuncie irregularidades que no han sido planteadas por los propios candidatos que participaron en la contienda electoral.

Sigue sorprendiéndonos que el presidente denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos”, señaló el diplomático. Además, recordó que el jefe de Estado debe cumplir su papel institucional y no actuar como parte de la campaña. “Él no es un candidato”, agregó.

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La misión europea hizo énfasis en la solidez del sistema democrático colombiano, luego de haber acompañado las elecciones legislativas y las dos vueltas presidenciales. Para González Pons, la experiencia permitió observar una institucionalidad fuerte, respaldada por organismos independientes y un compromiso con el Estado de derecho.

De esta experiencia destaco la solidez de la democracia colombiana, apoyada en instituciones independientes y en un fuerte compromiso con el Estado de derecho”, sostuvo el jefe de la misión. También advirtió que la polarización política no debe convertirse en una causa de debilitamiento democrático.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea defendió la transparencia del proceso electoral y criticó las denuncias de Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades. REUTERS/Enea Lebrun
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea defendió la transparencia del proceso electoral y criticó las denuncias de Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades. REUTERS/Enea Lebrun

Registraduría y escrutinio

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyó que la Registraduría organizó la elección de manera transparente y eficaz, pese a los retos logísticos y de seguridad en algunas zonas del país. El organismo también resaltó la independencia con la que se desarrolló el proceso electoral.

Según el reporte, el pronunciamiento se conoce pocas horas después de que la Registraduría informara que el escrutinio coincidió en un 99,997 % con los resultados del preconteo. Esa coincidencia ratificó la victoria de Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

El mensaje de la misión europea se convirtió en una respuesta directa a las dudas planteadas por Petro y algunos sectores políticos sobre el proceso. Para los observadores, no hay elementos que permitan desconocer la transparencia general de la jornada electoral.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea defendió la transparencia del proceso electoral y criticó las denuncias de Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades. REUTERS/Enea Lebrun
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea defendió la transparencia del proceso electoral y criticó las denuncias de Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades. REUTERS/Enea Lebrun

Las declaraciones también apuntan al impacto que pueden tener los mensajes emitidos desde el poder presidencial. La advertencia de González Pons no solo cuestionó las denuncias de presunto fraude, sino que puso el foco en la responsabilidad institucional del presidente frente a la confianza pública en las elecciones.

El caso se produce en medio de una etapa poselectoral marcada por reclamos, llamados a esperar el escrutinio y debates sobre el alcance del preconteo. Sin embargo, la misión europea insistió en que el proceso fue transparente y bien organizado, y que las instituciones electorales colombianas respondieron con independencia.

La Unión Europea dejó un mensaje político claro: las dudas sobre el resultado deben estar sustentadas en reclamaciones formales y no en señalamientos que puedan profundizar la desinformación o aumentar la tensión en el país.

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