Por culpa de Reykon Karol G no terminó sus estudios

Karol G y Reykon, artistas colombianos. Fotos: redes sociales.

La cantante paisa Carolina Giraldo Navarro, más conocida en el mundo musical como Karol G, reveló que no pudo terminar su carrera musical debido a que cuando empezó a hacerle ‘coqueteos’ al reguetón, su carrera despegó porque quedó seleccionada como corista del también reguetonero colombiano, Reykon.

En diálogo con la Revista Bocas, la artista antioqueña aseguró que quedó seleccionada en el pregrado de Música, en la Universidad de Antioquia, sin embargo, la oportunidad que se le presentó con su colega en el género urbano la hizo retirarse del ámbito académico y dedicarse de lleno al reguetón.

“Cuando empecé el pregrado me salió una oportunidad muy grande de trabajar de corista de Reykon. Él estaba muy fuerte en el momento, girando por infinidad de países. Quise darme una oportunidad de entender la música desde esta otra posición, de aprender de verdad cómo era un show, cómo se manejaba la prensa. Trabajé con Reykon dos años y medio, casi tres. Fueron mis primeras tarimas con público y eso hizo que yo pudiera visualizarme y decir: “Algún día habrá un público entero yendo a un lugar por mí”. Esa fue una universidad muy especial para mí”, expresó la reguetonera.

La paisa le aseguró a esa revista que estuvo por más de cinco años en el semillero de música de dicha casa de estudios y se dio cuenta que la música no era solo un pasatiempos, sino era a lo que ella se quería dedicar para siempre.

“Estuve en el semillero durante cinco años. Estudiaba los viernes y los sábados, de cinco a seis horas cada día. Fue un proceso muy brutal porque fue entender la música no solo como un hobby. Empecé a ver la grandeza, la profesión y el arte. Estudié la historia de la música y la lectura de notas musicales. Te digo que gracias a ese conocimiento me puedo sentar hoy a producir una de mis canciones. No soy productora profesional, pero gracias a los estudios que hice entiendo la música. Eso engrandeció mis capacidades”, expresó G a Bocas.

Más adelante, tras su relación con el productor de Reykon, Karol asegura que él la motivó a seguir con la música porque le pidió que le dejara hacer los coros y él se lo permitió. Una vez la cantante terminó su puesta en escena, Reykon le dijo: “Ey, Karol, nos encantó lo que hicimos ese día. Vimos los videos, sonaba tan lindo que queremos que hagas parte del equipo. Nos encantaría que fueras la corista que viajará con nosotros en los tours”

La cantante asegura que no lo pensó y “de inmediato me salí de la universidad porque estaba convencida de que lo que podía aprender en ese momento iba a significar mucho en la evolución de mi carrera”.

Cuando el medio le preguntó por sus primeros pasos en YouTube, la artista antioqueña aseguró que comenzó con algunos covers que su profesora de técnica vocal le ponía. “Yo estudié casi seis años con Mirabay Montoya, que es una de las grandes maestras de la música en Colombia. Eran cinco días a la semana, y para los exámenes me ponía canciones de Alicia Keys, Mariah Carey, Celine Dion. Recuerdo que vi el proceso de Justin Bieber y me di cuenta de que a él lo habían fichado por un video que había subido cantando a YouTube. Yo dije: “Es algo que tengo que intentar, de pronto también me llega mi oportunidad”. Nunca me pasó nada extraordinario con esos videos; los veía la gente, pero nunca fue que me llegó una gran oportunidad de ahí”, expresó Karol, una de las máximas representantes del género urbano en el mundo.