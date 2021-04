“Yo creo en la ciencia”, periodista Mábel Lara tras vacunarse contra el covid-19 en Washington

Mábel Lara, periodista y presentadora colombiana, recordada por sus apariciones en múltiples medios de comunicación nacionales como Noticias Caracol, Noticias Uno y ahora por ser corresponsal en Estados Unidos de Caracol Radio, recibió la vacuna contra el covid-19 en Washington, la capital del gigante norteamericano.

Lara, que viajó hace más un año a la nación estadounidense para estudiar Política Social en la Universidad Georgetown, publicó una foto en su cuenta de Twitter donde, evidentemente emocionada, aseguró que fue inmunizada contra el coronavirus.

La publicación de Mábel fue comentada por sus cientos de seguidores, algunos la felicitaron y otros la cuestionaron diciéndole que “será controlada por la élite”.

“Pobrecita...ya te controla la élite” y Mábel respondió: “Uy, desde hace rato. Tengo todas las vacunas. Un abrazo.” A lo que la periodista vallecaucana le respondió que “desde hace rato” porque posee “todas las vacunas. Un abrazo”, sentenció.

La presentadora recalcó que cree en la ciencia y aseguró que la ciencia será una de las principales salidas para que el mundo entero supere la pandemia.

“Tu estatus migratorio no interfiere para la vacunación, también depende de algunos Estados. Mucha gente ha venido a vacunarse acá, no es mi caso, ando por acá hace un año, me inscribí y me convocaron”, escribió Lara a un usuario que le dijo que era afortunada por poder recibir el biológico.