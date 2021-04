Congresistas piden vacunar a los maestros para retornar a clases presenciales

Diego Mora (c) acompaña a sus hijos Isabela (i) y Juan Diego mientras dibujan y escuchan el programa de radio Aprende en Casa de la Secretaría de Educación durante el confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19, el 5 de junio de 2020, desde su apartamento en Bogotá (Colombia).EFE/Carlos Ortega

A pesar de que en Colombia se han aplicado ya más de 2.5 millones de vacunas y que desde febrero se inició la alternancia en varios colegios a nivel nacional, todavía hay una resistencia de algunos maestros y padres de familia a regresar presencialmente a las aulas de clase. El avance del tercer pico de contagios y las pocas garantías que hay en instituciones públicas, son las razones que aduce la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para oponerse a la alternanci,a por ahora. Por eso, desde el Congreso se pidió iniciar la vacunación de maestros y profesores lo más pronto posible.

Uno de los congresistas que le ha puesto la lupa al tema es el liberal Horacio José Serpa, quien asegura que hay disposición de muchos docentes, pero el temor al contagio es más grande. “Yo siento que el Gobierno debe priorizar la vacunación de los maestros, como se ha hecho en otros países. Hay maestros que quieren regresar a las aulas, pero les da temor porque son mayores y no cuentan con la vacuna, pero además no tienen conectividad. Entonces sí se debe priorizar la vacunación de los maestros. Se dice que hay 220.000 docentes en toda Colombia y 12.000 puestos administrativos, esto no le costaría al Estado más de 60.000 millones de pesos”, aseguró en Semana.

Además en el Congreso el senador llamó la atención por las afectaciones que deja un año sin presencialidad. “El 90% de los estudiantes han cumplido un año sin estudiar, lo que ha generado afectaciones de salud mental. Hay problemas, riesgos y traumatismos emocionales y cognitivos por estar lejos de la presencialidad. Debemos evitar la violencia intrafamiliar y la depresión. Por eso, no se puede generalizar el cierre de las aulas”.

Por su parte Ricardo Ferro, representante por el Centro Democrático adhirió a esta propuesta de vacunar pronto a los profesores. De hecho, este martes envió una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, solicitando que se inicie con los profesores y con el personal administrativo que labora en las instituciones del país.

“De manera respetuosa solicito priorizar la vacunación de los docentes, tanto del sector público como privado. Así mismo, al personal administrativo de las instituciones educativas que tengan contacto estrecho con los estudiantes y docentes”

La postura de Fecode ha sido criticada por varios sectores que piden el regreso a clases inmediato, sin embargo, ellos insisten que, contrario a los colegios públicos, los oficiales no tienen las mismas capacidades de infraestructura para garantizar un retorno bioseguro.

“Los colegios públicos llevan años cayéndose, la infraestructura educativa tiene lustros de abandono… nunca hubo un comentario, pero hoy declaran ‘la educación presencial es vital’. El único interés detrás de esta campaña es el negocio alrededor de la educación, no la educación”

Por lo que reclaman desde hace meses condiciones para volver a las aulas, “no ataques ni presiones” e insisten en que esas medidas las debe garantizar el Gobierno nacional. Además han negado que usan la infraestructura como excusa, ya que no están solicitando que se arreglen todos los problemas de esa índole en este momento, “hasta ahora (el Gobierno) ha delegado las responsabilidades a entidades territoriales y comunidades, solo arregló unos cuantos colegios para que la ministra se tomara fotos”, señalaron en su cuenta de Twitter.

@DanielSamperO somos docentes, más que nadie sabemos la importancia de las clases presenciales. Buscamos un regreso con bioseguridad para proteger a la comunidad educativa porque es un riesgo retornar a colegios sin condiciones, pero el gobierno de Duque no se responsabiliza. pic.twitter.com/svCylTqawB — fecode (@fecode) April 2, 2021

Por su parte el senador Serpa anunció que citará una proposición de control político en la Comisión Sexta del Senado para escuchar al Ministerio de Educación, a Fecode y a los expertos, además de involucrados directamente como las familias y los estudiantes para “abordar el tema de forma responsable”, indicó en entrevista con Semana.

Los profesores están en la etapa tres del Plan Nacional de Vacunación y, según proyecciones del Gobierno, su inmunización empezaría a partir de junio o julio de 2021.

