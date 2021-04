Acusan a Yina Calderón de plagiar a Katy Perry en su nuevo video

Las polémicas de Yina Calderón no paran y ha sido lo que la ha puesto en el ojo del público después de su recordada salida, hace ya ocho años, del programa Protagonistas de Nuestra Tele en RCN. Esta vez la ahora cantante ha mostrado adelantos de un video que lanzará pronto de una canción de guarcha, el ritmo electrónico con el que se ha movido en los últimos meses, y desde ya la acusan de plagio.

En las fotos y videos compartidos por Calderón en su cuenta de Instagram se le ve con braquets, gafas y peinados recogidos, muy distinta a la imagen que muestra en su cotidianidad y se ve que se emociona por una fiesta. Luego compartió una nueva foto con una falda verde, medias y blusa rosada y una peluca negra, por lo que muchos usuarios no dudaron en decirle que su estilo y, lo que parecer es la temática del video, se asemeja mucho a Last Friday Night de Katy Perra, uno de los sencillos de su álbum de 2010, Teenage Dream y que estuvo nominado al Grammy.

En el video de la artista estadounidense ella le canta a la noche del viernes y muestra una fiesta en su casa donde usa exactamente los mis colores que Yina Calderón en su foto.

La famosa tuvo su cuenta de Instagram privada, pero la habilitó hace poco para promocionar mediante un teaser el lanzamiento de la canción que será este sábado 10 de abril.

Este es uno de los cuadros del video de Perry que ya superó el billón de visitas en YouTube.

Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.) (Official Music Video) YouTube

En medio de sus tanta polémicas, Yina Calderón abrió la sección de preguntas de su cuenta de Instagram hace unos días para que sus seguidores le propusieran algún personaje famoso sobre el cual ella daría su opinión. La exprotagonista dijo que ‘la Liendra’ le generaba “como fastidio”, sensación que, añadió, le despertó luego del video en el que el ‘influenciador’ se burló de ella.

“Desde que se refirió a mi de una manera despectiva, de mi y de otras personas, me genera como fastidio”, señaló Calderón.

Y continuó acusando de infidelidad al influencer, señalando de que coqueteaba con una amiga de ella pese a que se encuentra en una relación.

“Aparte de eso le coquetea a una amiga mía diciéndole cosas calientes y subida de de tono, después de que tiene novia entonces tampoco me genera confianza”, apuntó la empresaria de fajas.

Pero el comentario no quedó ahí, pues Mauricio Gómez, conocido como la liendra, compartió en sus historias de Instagram una publicación, en la cual no mencionó nombres ni etiquetó a alguien, y señaló que las personas deberías hacer contenido sin necesidad de hablar de otros, la publicación fue posteriormente borrada.

Sin embargo, Yina se lo tomo personal y respondió a lo que para ella fueron indirectas. En su respuesta recordó que el que comenzó con los insultos fue él y que lo que ella publica es decisión suya y de nadie más.

“Así como él hace lo que quiera en su Instagram, en el mío yo hago lo que yo quiera […]. Cada quien hace con su vida lo que quiera. Yo no me estoy metiendo con él, él fue el que se metió conmigo hace unos días cuando de una manera despectiva hablo de mí, de Epa [Colombia] y de Luna Gil”, expresó la huilense.

Y en su respuesta continuó amenazando a “la liendra” con hacer publicas las supuestas pruebas de infidelidad que tiene en su poder. “Yo tengo los pantallazos donde usted, señor Mauricio, le está coqueteando a mi amiga. Entonces, como tiene rabo de paja, mejor quédese calladito y no se acerque al fuego. Mi intención no es dañarle el noviazgo, para nada, pero mejor, vea, bebé, calladito. Dejemos el tema hasta ahí, no se pronuncie más. Borró la historia porque tiene rabo de paja”, enfatizó.

