Sinfónica Nacional de Colombia conmemora la Pascua en el Teatro Colón

Las siete palabras, primer concierto de pascua de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Las Siete Palabras, una serie de frases contenidas en los cuatro evangelios así como algunos salmos y proverbios que representan las últimas palabras de Cristo en la cruz antes de morir, serán acompañadas por obras cortas del repertorio clásico que la Sinfónica Nacional interpretará el 7 de abril en el Teatro de Cristóbal Colón, en Bogotá.

Cada pieza musical ha sido escogida para transmitir las emociones de cada una de las frases de Jesucristo, tal y como fueron recogidas por los evangelios. Algunas de las obras a interpretar en el Colón pertenecen a Beethoven, Bach, Bruckner, Mozart y Strauss, entre otros, en un sentido homenaje a la tradición cristiana y a la música clásica.

La Orquesta Sinfónica contará con su director titular por primera vez en tiempos de pandemia, el

maestro francés Olivier Grangean, quien viajó desde Francia para reencontrase con la agrupación tras más de un año de arduo trabajo en la distancia y por medio de la virtualidad.

Una de las obras a interpretarse será la Obertura a la forza del destino, de Giuseppe Verdi, un clásico de la música culta, que es un referente del espíritu con el que la Sinfónica Nacional se acercó a los evangelios.

La Sinfónica Nacional de Colombia regresa al Colón para iniciar la pascua en tiempos de pandemia

Programa de Las siete palabras

Para los melómanos, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia publicó el programa que interpretará en su concierto de pascua en el Teatro de Cristóbal Colón:

Johann Sebastian Bach (1685-1750): “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 659, transcripcion de Respighi.

Maurice Ravel (1875-1937): La tumba de Couperin – Minueto.

Edward Elgar (1857-1934): Variaciones Enigma – Nimrod.

Franz Schmidt (1874-1939): Notre Dame – Intermezzo.

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Obertura a Coriolano.

Anton Bruckner (1824-1896): Sinfonía No. 6 en la mayor - 2do movimiento.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sinfonía No. 41 en do mayor, K. 551, Júpiter - 4to movimiento.

the open dark church door and light

Richard Strauss (1864-1949) - Muerte y Transfiguración.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - “Wachet auf ruft uns die Stimme 645” BWV 645, transcripción de Respighi.



El concierto tendrá como duración 1 hora; seguirá los protocolos de bioseguridad y distanciamiento en el auditorio, además, iniciará a las 7:30 p.m., por lo que se recomienda a los asistentes llegar temprano para disfrutar de la experiencia musical.

Una tradición cultural patrimonio de los colombianos

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia presentará obras de repertorio barroco en el Festival de Música Religiosa de Popayán. Crédito Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia-Camilo George

Esta versión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia nació en 2003 tras la liquidación de la anterior Sinfónica de Colombia, surgida en 1936 bajo el auspicio del presidente liberal Alfonso López Pumarejo.

Para su primer año, contó con tres directores, agrupados bajo un modelo colegiado, a la manera de otras orquestas internacionales: Luis Biava, quien a su vez fue director residente de la Orquesta de Filadelfia hasta el año 2004; también contó con la batuta del antioqueño Alejandro Posada, director de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León; y Eduardo Carrizosa, quien se desempeñó como director asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá hasta finales del 2003.

Pero ese modelo concluyó en 2014 cuando asumió la titularidad el francés Olivier Grangean.

En este siglo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia ha contado con directores invitados de trayectoria internacional como Andrés Orozco, Gustavo Dudamel, Rossen Milanov, André Smith y Pablo González.

Solistas de primer nivel han hecho su contribución para el buen hacer de la Sinfónica: Rodolfo Mederos, Pepe Romero, Johannes Mosser, Vicente Amigo, Benjamin Schmid, Jutta Puchhammer, Gabriela Montero, Valeriano Lanchas, Andrea Bocceli y Juan Diego Flórez, quienes compartieron con el público colombiano en distintas presentaciones a lo largo de este siglo.

El Ministerio de Cultura creó la Asociación Nacional de Música Sinfónica, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona los apoyos económicos para la Sinfónica de Colombia, así como otras orquestas del país.

Seguir leyendo: