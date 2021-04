El sentido mensaje con el que Daniela Ospina recordó a su difunto padre

La deportista, modelo y empresaria, Daniela Ospina, reconocida por ser la hermana del arquero de la Selección Colombia, David Ospina, así como por ser la exesposa del goleador de la ‘tricolor’, James Rodríguez, publicó recientemente un emotivo mensaje con el que le hizo un pequeño homenaje a su difunto padre, Hernán Ospina, fallecido el 12 de julio de 2019 a causa de un cáncer contra el que luchó por años.

La fotografía escogida por Daniela fue tomada en abril de 2016, y se le ve junto a su padre celebrando su grado como administradora de empresas.

“Estos días viendo en mi Instagram en reuniones familiares veía tantos papitos con su sonrisas y la verdad no dejaba de pensar en ti. Intento darte lo mejor de mi siempre. TE AMO HASTA EL INFINITO”, fue el mensaje que publicó Ospina.

La modelo paisa también ha recordado a su padre con otras publicaciones, como la fotografía de sus papás y su hermano, que acompañó con un conmovedor mensaje, al cumplirse un año de su fallecimiento.

“Un día como hoy, hace un año se cerraron tus ojitos y partieron al cielo. Pero estoy segura que desde arriba, allá en lo más alto me sigues guiando, acompañando y amando, porque siempre he tenido la certeza de que tu amor es infinito (…) Hoy hace un año, dejaste un vacío gigante en mi corazón y a veces pensar en qué ya no te tengo cerca para poderte besar y abrazar me llena de tristeza; sin embargo estoy segura que nunca me has dejado sola, que sigues aquí conmigo, porque te siento a cada instante, en cada paso que doy, en cada acto y cada cosa que hago estás presente con todo lo que me has enseñado para ser mejor persona”, escribió la antioqueña.

En dicha ocasión, Ospina compartió con sus seguidores de Instagram los nuevos tatuajes que se realizó durante uno de sus más recientes viajes a Colombia. La empresaria antioqueña, que se radicó en Miami hace unos meses, estuvo con Salomé disfrutando unos días de descanso y también aprovechó la oportunidad para inmortalizar con tinta el amor por su familia.

Así las cosas, Ospina se realizó tres nuevos tatuajes y dos de ellos están directamente vinculados con sus padres. A través de sus historias de Instagram, compartió un corto video donde aparece junto al tatuador.

En honor a sus padres, estos son los nuevos tatuajes de Daniela Ospina

Posteriormente fue Andy, el hombre detrás de los tatuajes, quien reveló los tres diferentes diseños que hizo, siendo dos de ellos muy similares, pues son las palabras chacho y chacha, forma cariñosa en la que Daniela suele llamar a sus padres.

Estos tatuajes se hicieron cada uno en un brazo, en la parte interna y a la altura del antebrazo, y un tercero en la parte externa, una mariposa.

Asimismo, el tatuador publicó en su historia una fotografía en la que aparecen ambos “en acción”; ella acostada y él muy concentrado pintando los tatuajes.

A finales del 2020 e inicios del 2021, Ospina fue el centro de las conversaciones en las redes sociales debido a la ruptura de su relación amorosa con el productor musical, Harold Jiménez. Desde entonces, a la modelo no se le relaciona con ninguna otra persona, pero se le ha visto concentrada en sus emprendimientos y enfocada en su hija, Salomé, quien tuvo junto al futbolista del Everton, James Rodríguez.

