Púrpura de Schönlein-Henoch: la enfermedad que padece la youtuber La Mafe Méndez

Mafe Méndez, influenciadora colombiana. Fotos: @lamafemendez

María Fernanda Méndez, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Mafe Méndez’, es una influenciadora colombiana, quien posee millones de seguidores en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok y que ha sido una abanderada de la aceptación del cuerpo tal y como es debido a la enfermedad que padece desde hace varios años: púrpura trombocitopénica idiopática.

Mafe ha registrado en sus redes sociales el proceso de aceptación que tras un accidente que le desarrolló dicho trastorno. Incluso, en su roast yourself challenge (canción viral en YouTube), la youtuber se mofa de su enfermedad y la muestra como algo que hace parte de ella.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la púrpura de Schönlein-Henoch, otro de los nombres de la condición, es una enfermedad huérfana y está contemplada en un listado actualizado desde el 2018. La púrpura ocasiona inflamación de los vasos sanguíneos de la piel, las articulaciones, los intestinos y los riñones.

María Fernanda ha hecho ‘eco’ de su enfermedad en diversas publicaciones donde le cuenta a sus millones de seguidores hispanohablantes los síntomas, secuelas y demás consecuencias producto de la enfermedad. Además, en repetidas ocasiones, ha enviado mensaje de aceptación para los adolescentes que poseen complejos con sus apariencias físicas.

“A los 10 años yo jugaba mucho y yo llegaba con muchos morados a la casa. Me hicieron los exámenes y descubrieron que tenía las <b>plaquetas muy bajas,</b> los doctores se alarmaron porque yo<b> me podía morir literal</b>; no podía cortarme, no podía hacer nada”, afirmó Mafe hace unos meses en sus historias de Instagram.

De acuerdo con el portal médico MayoClinic, “la característica más llamativa de esta forma de vasculitis es una erupción de color púrpura, comúnmente en la parte inferior de las piernas y los glúteos”. Además, aseguran que la púrpura podría desencadenar dolor abdominal y en las articulaciones.

Y aunque la youtuber trabaja incansablemente para ayudar a las jovencitas con las dudas sobre su apariencia, a mediados del 2020 publicó varias historias donde aseguró que varios de sus detractores en redes sociales, o como se les conoce coloquialmente ‘haters’, la hicieron sentir mal con críticas y malos comentarios. Sin embargo, Méndez les envió un categórico mensaje:

“No saben todo lo que yo he tenido que pasar para poder sobrellevar esta enfermedad. Me estresa, me arde la sangre que haya gente tan estúpida. Personas que sean tan tóxicas y me tengan que venir a escribir en Twitter: ‘Esto vende’, ‘Si no tuvieras eso, pasarías desapercibida, si no tuvieras esto no serías nadie’”, sentenció Mafe Méndez.

Según MayoClinic, las causas de la púrpura aún no se han definido, pero se cree que la inflamación inicial podría ser el resultado de la respuesta inapropiada del sistema inmunitario a ciertos desencadenantes. Ese mismo portal asegura que los factores de riesgo de dicha patología podrían ser:

-La edad. La enfermedad afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, y la mayoría de los casos se presenta en niños de entre 2 y 6 años de edad.

-Sexo. La púrpura de Schoenlein Henoch es levemente más común en los hombres que en las mujeres.

-Raza. Los niños blancos y asiáticos tienen más probabilidades de tener púrpura de Schoenlein Henoch que los niños de raza negra o afroamericana.

Pese a la grave sintomatología que esta condición podría causar, María Fernanda se mantiene positiva y, aunque a veces le cuesta, sigue trabajando para que más personas se acepten como son y por eso envía mensajes en redes sociales como:

“Qué si me duele? SI !Qué si me destruye? (la púrpura) NO! Nunca me había sentido tan orgullosa de mi cuerpo... nunca nunca 🤩gracias a todos ustedes por ayudarme a ser !!! 🙏🏻🥺 no me dejen, miau”, expresa en Instagram.