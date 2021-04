“Es una descarada falsedad”: críticas a Duque por decir que reforma tributaria no es reforma sino una “financiación por la pandemia”

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Iván Duque, habla con periodistas de Reuters en una entrevista en Bogotá. REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente Iván Duque expresó este viernes que su propuesta de, al parecer, gravar algunos bienes y servicios con IVA del 19 % y de ejecutar algunas reformas fiscales, no se trata de una reforma tributaria sino de una “financiación por la pandemia” que se hará para cubrir las inversiones que se han hecho por la pandemia del covid-19 y las consecuencias que sigue dejando.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente dijo que “ninguna medida de carácter tributario que se adopte entrará en vigencia en 2021. Todas están previstas para generarse en el 2022″. Además especificó que la competencia económica en 2022 va a ser grande, por lo que quiere preparar al país para tener una solvencia económica buena.

Agregó que los jóvenes han sido de los más afectados por la crisis del empleo que se vive en el marco de la pandemia. “Hemos diseñado una estrategia para ir monitoreando la situación en el país. No se puede bajar la guardia, y la recomendación para lo que queda de la Semana Santa, es que no generen aglomeraciones familiares. Nosotros hemos empezado a tener diálogo con el sector privado para lograr alianzas y producir parte de las vacunas en el territorio nacional”.

Pues estas declaraciones generaron rechazo entre algunos políticos de la oposición. “Es una descarada falsedad de Iván Duque decir que su ley para aumentar los impuestos no es una reforma tributaria. Y sin importar en qué se los gaste, con lo que pretende engañar. También hay que repudiar que esta mentira se le alcahuetee. No más fraudes”, expresó el senador Jorge Robledo.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, dijo: “¿A quién pretende engañar Iván Duque? Es un proyecto de reforma que incrementará la pobreza y aumentará las desigualdades”. Lo mismo opinó su compañero de bancada, el representante Mauricio Toro, al puntualizar: “Esto no es serio con la ciudadanía Iván Duque. No más eufemismos, no más discursos decorados. Que falta de respeto”.

Esto no es serio con la ciudadanía @IvanDuque



Al presidente le preguntaron que quienes serían los más golpeados por estas medidas fiscales pero dijo que “no quisiera que una conversación sobre la solidaridad social la miremos en términos de golpeados y no golpeados, sino que la miremos en cuestión de la solidaridad como principio”, concluyó.

Entre las propuestas que buscarán recaudar 25 billones de pesos está poner el impuesto al valor agregado (IVA) a otros productos de la canasta familiar y ampliar el rango de personas naturales que pagan impuesto de renta. Son medidas que desde ya han rechazado varios políticos de la oposición pues argumentan que el Gobierno busca sacar más recursos de la clase media que también ha sido la más golpeada por la pandemia del covid-19.

Duque dijo que la idea es que la reforma “sea aprobada antes del mes de julio, de tal manera que los programas sociales tengan continuidad”. Con esto se refiere a iniciativas implementadas durante el periodo de pandemia, como Ingreso Solidario, que está programado para extenderse durante 15 meses desde su lanzamiento; y la devolución del IVA, que no tiene otra forma de llegar a más colombianos sino la reforma.

También se habla del pago de impuesto de renta, que hasta el momento se entiende sería para quienes ganan más de 4.000.000 de pesos ―antes solo aplicaba para ciudadanos que devengan más de 5.000.000 de pesos― y la declaración de la misma, para quienes estén sobre los 2.500.000 pesos.

Sobre ese tema, comentó que cuando se comiencen a dar las conversaciones a nivel del legislador, “el monto que se defina será a partir del peso adicional. Mal haría yo en ponerme aquí en hacer cávalas o a hacer aritmética sobre montos que justamente los estamos dialogando con el Congreso de la República para que los principios de eficacia, equidad y progresividad nos permitan atender a las familias más golpeadas por esta pandemia”.

