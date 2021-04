De la Calle defiende permiso que recibió Andrés Felipe Arias para salir 72 horas de la cárcel

Humberto de la Calle (Federico Rios Escobar for The New York Times)

El viernes un video de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura condenado a 17 años de prisión por las irregularidades de Agro Ingreso Seguro (AIS), salió nuevamente de permiso de 72 horas que le otorgó un juez, pero esta vez lo hizo para visitar a su familia.

El exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien fue enviado a Colombia desde su reclusión en Estados Unidos y se encuentra en el Cantón Norte, ya había salido en diciembre por 71 horas entre el 31 de dicho mes y el primero de enero de este año. Pero esta vez, autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), decidió llegar por sorpresa a la casa de sus familiares y uno de ellos grabó el momento.

El video causó rechazo entre algunos colombianos que reprocharon que el exministro tuviera esos beneficios. De hecho, una de las críticas más fuertes provino del senador Gustavo Bolívar que trinó: “Las peores ratas de este país como Andrés Felipe Arias gozan de privilegios porque las leyes la hacen las mismas ratas. Un Congreso decente: 55/86 y les tumbamos los privilegios”.

Las peores ratas de este país como Andrés Felipe Arias gozan de privilegios porque las leyes la hacen las mismas ratas.



Un Congreso decente: 55/86 y les tumbamos los privilegios. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 2, 2021

El debate que suscitó ese permiso que un juez le concedió a Arias, también tuvo otra arista que es de quienes defienden que los condenados pueden tener esos beneficios sin importar su posición política. Fue el caso del excandidato presidencial Humberto de la Calle que salió en defensa de ese permiso de salir de prisión por un tiempo determinado.

“Si un condenado tiene derecho legal a un permiso para salir de la cárcel, no veo por qué se apela a su ideología para criticarlo y pedir que le sea negado. ¿Justicia inquisitorial selectiva?”, dijo De la Calle.

Si un condenado tiene derecho legal a un permiso para salir de la cárcel, no veo por qué se apela a su ideología para criticarlo y pedir que le sea negado. Justicia inquisitorial selectiva? — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) April 3, 2021

Así mismo, la cuenta reconocida en Twitter que se dedica a explicar el derecho y las leyes en Colombia, Penal para Dummies, expuso que esa clase de permisos es un derecho al que puede acceder cualquier penitenciario, eso sí, cumpliendo ciertos requisitos.

“Un permiso de 72 horas es un derecho al que puede acceder todo aquel que cumpla con los requisitos. Dentro de esos requisitos no se menciona ser de derecha o de izquierda. Esta cuenta no tiene inclinación política, pero sí la responsabilidad por decir las cosas como son”, opinaron.

Un permiso de 72 horas es un derecho al que puede acceder todo aquel que cumpla con los requisitos. Dentro de esos requisitos no se menciona ser de derecha o de izquierda. Esta cuenta no tiene inclinación política, pero si la responsabilidad por decir las cosas como son. — Penal para Dummies (@ParaPenal) April 3, 2021

El polémico video de Andrés Felipe Arias

Al entrar a la vivienda, el exministro es recibido por su madre. “Ay no, yo no puedo creer esto”, dijo su progenitora. “Me dejaron salir”, dijo el expolítico paisa. El padre, por su parte, entre lágrimas le pregunta: “Mi tesoro, mi vida. ¿Cómo está mi vida?”.

“¿Por qué no me llamó para recogerlo?”, dijo su padre a Arias, quien responde que no, porque era sorpresa. Después, lo recibe su hija, Eloísa Arias Serrano, con un abrazo. “¡Virgencita!”, se escucha la madre a lo lejos, mientras el padre del exfuncionario llama a su hijo varón, Juan Pedro. “¡Papi!”, exclamó su hijo, visiblemente conmocionado por la llegada de su padre.

“No lo puedo creer, qué dicha”, se escucha a lo lejos. “Entonces se va mañana”, para lo que el exministro responde afirmativamente: “Sí, claro, mañana”. Después del saludo, inmediatamente, sus dos hijos y su padre posan en una foto con él.

Ya se conocía que Arias pretendía salir, por medio de su permiso, entre el mes de marzo y abril. El pasado 4 de febrero, en medio del juicio que se adelanta en su contra, se conoció que en marzo tendrá su segundo permiso de 72 horas para estudiar o trabajar.

Cabe recordar que, el pasado noviembre de 2020, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas avaló la solicitud de permiso de 72 horas para Arias. En diciembre el exfuncionario estrenó ese beneficio, y por segunda vez, este mes de abril, tuvo la oportunidad de dejar su sitio de reclusión.

El abogado del exministro, Carlos Gómez, explicó a Revista Semana: “Se trata de un permiso que está sujeto al cumplimiento de unos requisitos que ha cumplido el doctor Arias, verificados por el Inpec: observar una buena conducta, ser una persona de mediana seguridad en su tratamiento penitenciario, haber estudiado, trabajado, dado clases durante su tiempo de reclusión y eso se certifica. Por ello tiene posibilidad de disfrutar este beneficio administrativo que, como digo, es sujeto a controles por parte de la autoridades y el juez que vigila la ejecución de su condena”.

SEGUIR LEYENDO: