Lina Tejeiro dice que era una celebridad fastidiosa, pero que decidió cambiar

Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro es una de las actrices que más interactúa con sus seguidores a través de sus redes sociales. En su popular dinámica de preguntas y respuestas con sus fanáticos, en su cuenta de Instagram, la mujer, originaria de Villavicencio, dio varios consejos a sus seguidores y reveló que a lo largo de su carrera actoral ha aprendido a no dejar que la fama se le suba a la cabeza.

Uno de los siete millones de seguidores que tiene la actriz en su Instagram le preguntó si el ser famosa había hecho que ella cambiara su forma de ser o si, por el contrario, siempre ha sido la misma. Tejeiro aseguró que con los años ha aprendido que ser una celebridad “no me hace más que nadie, y he cambiado”.

Lina reveló que esa es la influencia que la fama ha tenido en ella, pero confesó que hace algunos años la esta sÍ llegó a subírsele a la cabeza. “Los que me conocen desde hace varios años saben que yo antes era bien fastidiosita”, agregó que después de un tiempo entendió que “si doy amor, voy a recibir amor”, por eso decidí cambiar.

Cabe recordar que Tejeiro es reconocida en redes sociales por responder sin pelos en la lengua a los malos comentarios o simplemente por decir lo que piensa sin importarle el qué dirán, razón por la que algunos internautas consideran que la actriz es grosera con sus seguidores.

En esta ronda de preguntas, no faltó el comentario de una persona que criticaba a la actriz de ‘La Ley de Corazón’ y ‘Padres e Hijos’ por el filtro que estaba utilizando en sus historias, según el usuario de la red, este la hacía ver como si tuviera hepatitis. Tejeiro no ignoró el comentario y le respondió que “tú sin filtro y parece que tuvieras vagina”.

Por otro lado, una seguidora le comentó a la actriz que la exnovia de su pareja siempre le escribe mensajes de odio, entonces la actriz aprovechó el comentario para decir que “uno siempre da lo que está en su corazón y ella claramente está llena de odio. Las personas así como ella, porque viví tu proceso, me dan lástima”.

Un internauta preguntó sobre qué haría si la suegra la odiara y, con la sinceridad que la caracteriza, la actriz no se quedó callada y terminó revelando un íntimo secreto, que aunque ya lo había mencionado en diferentes ocasiones, está vez lo hizo directamente.

“No soy la más indicada en contestarte eso. De las pocas suegras que he tenido, ninguna me ha querido”, dijo Lina Tejeiro entre risas y luego hizo un puchero.

En la dinámica, la modelo reveló su deseo por tener un nuevo amor y volver a sentirse completamente enamorada y amada. Aunque la actriz ha asegurado que disfruta mucho su soledad, el hecho de tener una pareja ya le está haciendo falta.

“Lo extraño y no porque me aburra de estar sola o ya me hubiera metido en otra relación, pero es que rico el parche de novios, de salir de trabajo y decir veámonos, de viajemos”, reveló la actriz, agregando que quisiera volver a tener una persona con quien compartir buenos momentos como idas a cine o a comer luego del trabajo.

Sin embargo, Tejeiro recordó que hay ocasiones en las que las personas por estar comprometidas acceden a cambiar su forma de ser o su esencia, solo porque a su pareja les parece, cosa que ella vivió. “Empieza uno a dejar de ser lo que uno es por ser lo que la persona quiere que sea. En algún momento de mi vida dejé de ser lo que yo era para tratar de llevar una relación estable y por querer agradarle a esa persona, sabiendo que me conoció siendo actriz, vistiéndome como me vestía y hablando como hablaba, pero uno empieza a caer en el error de querer parecer a esa persona”, luego agregó que no lo volvería a hacer, pues espera que alguien la quiera tal y como es.

