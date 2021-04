Inseparables: el tierno mensaje de Daniela Ospina a su hija Salomé

La mayor parte del contenido de Daniela Ospina, influenciadora y empresaria, gira en torno a Salomé, su hija con el futbolista James Rodríguez. Foto: Instagram

Daniela Ospina, influenciadora y empresaria, terminó la relación amorosa que sostenía con el productor musical Harold Jiménez el pasado mes de noviembre. Desde entonces, a la también modelo no se le relaciona con ninguna otra persona y se le ha visto concentrada en sus emprendimientos y enfocada en su hija, Salomé, quien tuvo junto al futbolista James Rodríguez, su exesposo.

En concordancia, Ospina hizo publicaciones en enero pasado donde se veía a madre e hija de vacaciones, haciendo publicidad y, en varias ocasiones, se pudo apreciar retratos de Salomé tomados por la influenciadora, a los que sumaba frases en las que expresaba su cariño. “Y es que tú iluminas el día con esa sonrisa”, expresó la empresaria en enero pasado en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el 15 de marzo publicó una emotiva foto de Salomé, en la que recalca que sus labores como figura en redes y empresaria son para beneficio de su hija. “No olvides que todo en esta vida es por ti, mi monita linda”, resaltó, adjunto a un retrato de la menor.

Esta vez, la mujer publicó una foto de ambas frente al espejo frente a un ascensor. Por como lucían, es evidente que ambas estaban próximas a ir a un evento formal. “Contigo me voy ¡Siempre!”, expresó la famosa empresaria de ropa deportiva, quien tiene una marca llamada ‘Danifive’.

Publicación de Daniela Ospina.

Incluso, ni durante las exigentes rutinas de ejercicio de la hermana de David Ospina se separan. El pasado primero de abril, la modelo y la hija de James Rodríguez mostraron en redes un video de una rutina de ejercicios en la que ambas entrenan juntas. “Ven bebé”, le dijo Ospina a Salomé para que entrara en encuadre.

“Hoy tuve una súper compañía. ¿Qué tal te pareció?” preguntó la madre a su hija, para lo que levantó el pulgar afirmativamente. “¿Estuvo difícil? ¿Fácil? ¿Vio? Estuvo fácil, así que no hay excusa. Lo podemos hacer con nuestros hijos, también nos pueden acompañar”, indicó la mujer sobre su entrenamiento. Después, Salomé le pidió a su madre que fueran a una clase de zumba.

Así se mantiene en forma

La empresaria disfruta de la actividad física, tal como lo hace su exesposo, y esa constancia se refleja en su buen estado de forma, como lo muestra en sus fotografías en las redes sociales.

En febrero, Ospina sorprendió a todos sus fanáticos con un post en el que entregó las claves para mantenerse en forma y usar bien su tiempo, a pesar de las numerosas ocupaciones que tiene a diario. “La respuesta está dentro de ti. La única forma de lograr los objetivos es con disciplina y, aunque eso implicaba algunos sacrificios, mi pasión por el deporte me permitió lograr un balance que es el que me ha impulsado a alcanzar todo eso que me propongo dentro y fuera de las canchas”, relató.

El testimonio hace parte del video en el que invita a sus fans a formar parte de un plan de entrenamiento intensivo de cuatro semanas, en el que los usuarios podrán lograr sus metas personales, entrenando, si así lo desean, desde casa.

“No fue un camino fácil, a veces quise rendirme pero aquí estoy, con la mejor actitud para que juntos recorramos el camino hacia nuestra mejor versión. Recuerden, los límites solo están en nuestra cabeza”, expresó para motivar a las personas que vean la publicación en Instagram, red social en la que tiene casi 7 millones de seguidores.

