“Quiten ese carro de aquí, si quieren llamen a la Policía, pero no jodan al pueblo”: alcalde de Aguachica

La imposición de la cámara caza infractores de tránsito en las vías de entrada al municipio de Aguachica en Cesar, fue el detonante para que el mandatario municipal protagonizara un video para rechazar de manera tajante la imposición de la medida que impedía que los conductores no pudieran transitar a más de 30 kilómetros por hora por la vía que comunica a Aguachica con Ocaña y Bucaramanga.

Una pelea de actores viales con empleados de la concesionaria Unión Temporal Proyecto Vial Aguachica que opera las fotomultas en la ciudad, llevó al mandatario local a pedir que eliminen la cámara que afectó a transportadores que consideran la sanción económica como un atraco luego de que pasaron a un par de kilómetros de más por las vías de la ciudad cesarense.

El mandatario señaló que, en ese lugar no es permitido imponer sanciones y se mantuvo en su posición de eliminar el vehículo que hace el control de los vehículos:

Lo prometí siendo líder en campaña y lo voy a cumplir como alcalde. Ya no puedo seguir permitiendo que estos se estén enriqueciendo a costillas del pueblo, colocando una fotomulta donde no es debido. Donde solo más administraciones aprovecharon este negocio de las fotomultas para sacarle la plata a lo turistas, arruinar a los hoteleros, acabar con aquel que se gana el diario en un vehículo. Un no rotundo a estas fotomultas y aquí estoy con el valor civil y si me quiere denunciar esa unión temporal, que me denuncie y aquí estoy