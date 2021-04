Bogotana se enamoró de un desconocido en Cartagena y lo ubicó gracias a sus seguidores en redes sociales

Vista del ícono de la aplicación TikTok en un celular. EFE/Hayoung Jeon

Una joven usuaria se volvió tendencia en TikTok por un video en el que cuenta que se enamoró de un desconocido y gracias a sus seguidores de la plataforma logró encontrarlo. Todo ocurrió mientras estaba de vacaciones en Cartagena junto a su familia.

La mujer, que se identifica como Paula, manifestó que no le habló al hombre por pena, pero que si lo encontraba con seguridad hablaría con él. Por esa razón, con la esperanza de encontrarlo, la tiktoker le pidió con mucha desesperación a todas las personas que vivían en el país que le ayudaran a identificar a su amor platónico. El video fue compartido por más de 700 personas.

“A todas las personas de Bogotá se los ruego. Me encontré a un niño en Cartagena y no le pregunté las redes, pero necesito que me ayuden a encontrarlo”, aseguró la joven.

La buena noticia es que aquello que parecía casi imposible se hizo realidad, pues días después la tiktoker afirmó emocionada que su petición había sido escuchada y le contó a sus seguidores de la red que gracias a su ayuda lo había encontrado.

Luego de dar la noticia, la joven les restregó su logro a todos los que creyeron que no encontraría a Santiago. Además, aprovechó para agradecer a todas las personas de Tiktok que le ayudaron en su búsqueda.

Muchos usuarios de la plataforma, quedaron ‘boquiabiertos’ con el hecho de cómo una red social logró unir a dos personas que ni se conocían en tan poco tiempo, pues solo pasaron dos días, desde que la joven publicó el video, hasta que logró ubicar a su crush.

“Increíble el poder de las redes”, “en estos tiempos el que no logra algo es porque no quiere”, " lo último que se pierde es la esperanza, que emoción”, “el amor en los tiempos de tiktok”, “lo veo y no lo creo, es increíble”, fueron algunos de los comentarios que recibió la joven en el video.

La tiktoker que se viralizó por imitar a María Fernanda Cabal, Epa Colombia y Betty la Fea

“Estudien, vagos”, esta es una de las frases más conocidas de la senadora uribista María Fernanda Cabal, la cual la catapultó en la opinión pública y el mundo de las redes sociales. El impacto de dicha premisa fue tal, que incluso, está llevando a la fama a una joven tiktoker en Bogotá, quien ha hecho múltiples videos en los que aparece remedando a la congresista del Centro Democrático.

Gabriela Romero es el nombre de la joven que se viralizó en la popular red social TikTok y quien ha sido tendencia desde hace unas semanas por publicar varios clips en los que dice la icónica frase de Cabal, e imita, de manera muy real, el tono de voz de la parlamentaria.

Los videos de esta joven, en los que imita a la fiel seguidora del expresidente Álvaro Uribe, ya le han dejado más de 20 mil reproducciones, cientos de likes y le ha permitido adquirir mayor reconocimiento en la red social, que actualmente es una de las más usadas por la juventud en el mundo.

Cuando se observa a la joven, no hay parecidos evidentes con Cabal. Sin embargo, el talento de Romero le permite adaptar el personaje de la controversial congresista e imitar, casi que a la perfección, sus gestos, señas y dichos.

Pese al éxito que Daniela ha tenido con las imitaciones de la política uribista, decidió incursionar con otros personajes reconocidos en la farándula colombiana. Por ejemplo, tiene varios clips en los que hace una perfecta imitación de la influenciadora Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia.

“Por favor compren mis keratinas, baratas, en San Victorino, papi”, dice la joven en uno de sus videos, en los que imita a Barrera, y donde se mofa del video que Epa Colombia compartió hace unas semanas donde le pedía a sus millones de seguidores que le compraran la promoción de queratinas 2x1.

