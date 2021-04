James reveló que Florentino Pérez no lo dejó ir al Atlético de Madrid y explicó por qué escogió el Everton

Luego de 45 días sin jugar, James Rodríguez sumaría minutos en el campo de juego el 6 de abril, contra el Crystal Palace. REUTERS/Paul Ellis

El 6 de abril, tras 45 días sin jugar con el Everton debido a molestias físicas, James Rodríguez volvería a sumar minutos en la grama. Así lo ha comentado el volante colombiano la última semana y lo ha confirmado su entrenador Carlo Ancelotti, quien espera que “ponga más calidad en la plantilla y con una buena condición nos ayude alcanzar nuestro objetivo”.

El técnico italiano ha sido pieza clave para que James, pese a sus lesiones, poco a poco vaya recobrando el nivel que tuvo en el Real Madrid sus primeras dos temporadas y que lo llevó a estar en la élite del fútbol mundial. Pues bien, en una entrevista para el programa Sports Center de la cadena ESPN, el ‘10 de la Selección Colombia sostuvo que de no ser por Carletto no habría llegado a los blues, y agradeció el papel que ha desempeñado en su carrera deportiva:

“Lo digo con mucha sinceridad. Si no estuviese acá Carlo, yo no hubiese venido. Él fue una de las prioridades por las que yo vine acá (...). Ha sido bueno para mí, tanto en Real Madrid como en Bayern, cuando estuve con él tres meses; y acá estoy, aprendiendo de él cada día”.

El cafetero añadió que lo atrajo del club su búsqueda incesante de ganar, “vi que eso era bueno, porque yo también quiero ganar, ir a puestos europeos”. Hoy, Everton está en la octava casilla de la Premier League con 46 puntos, solo a tres de West Ham, que por ahora clasifica a la Europa League, y a cinco de Chelsea, con cupo a la Champions League.

“En estos partidos quiero estar bien. Tuve un mes y medio con problemas físicos. Y si estoy bien el equipo se ve bien también. Esa es la meta mía, poder entrar a puestos europeos. Ojalá a Champions, porque este año la vi por televisión y no me gustó nada; la venía jugando desde 2012, no la pude jugar con Mónaco, pero, desde ahí, toda”, expresó James.

La razón por la que no llegó a Atlético de Madrid

A ESPN, Rodríguez Rubio también confesó la razón por la cual no llegó al Atlético de Madrid, dirigido por Diego el ‘Cholo’ Simeone, pese a que en la prensa deportiva se dio casi por sentado su traspaso.

“En el 2014 fue como mostrarle al mundo que era yo. El año pasado en Real Madrid jugué poco, cuando salí del Bayern ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho, pero Real Madrid no me quiso dejar salir. ¿El club? Sí, el Atlético”.

De por qué Real Madrid no dejó ir a James Rodríguez al Atlético de Madrid solo puede dar razón Florentino Pérez, presidente del club, porque el colombiano desconoce la respuesta. Al menos eso fue lo que le dijo al periodista Christian Martin: “Estaba listo y a mí el Real Madrid no me dejó salir. ¿La razón? Hay que preguntárselo a Florentino Pérez”.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane (d), conversa con James Rodríguez. EFE/Juan Herrero/Archivo

El máximo goleador del Mundial Brasil 2014 agregó que conversó de la posible vinculación con Simeone, quien le manifestó su gusto porque fichara por Atlético de Madrid. “Me dijo que era un jugador súper importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien”.

Su decisión del Real Madrid ya estaba tomada, dado que James sabía que con Zidane no iba jugar mucho. En palabras del deportista, su último años en la ‘casa blanca’, “no fue bueno. Ahora que estoy en Everton quería venir a jugar, demostrar que estoy intacto y creo que cuando he hecho las cosas bien, cuando he jugado bien, he estado a un nivel bueno”.

