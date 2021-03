Video | Este es el afortunado que le robó el corazón a Natalia París

Desde hace algunas semanas se empezó a rumorar sobre el nuevo amor de la modelo y DJ paisa Natalia París. Sus estados en redes sociales revelaban que la relación con su manager Rafael Duarte estaba siendo mucho más cercana y las fotografías y videos eran mucho más frecuentes.

En un inicio las redes empezaron a suponer que la empresaria tendría relaciones con un colega de su gremio musical, sin embargo, recientemente se confirmó que el nuevo amor de París es justamente su manager.

La cuenta de Instagram @rechismes reveló este martes que Duarte le robó el corazón a la DJ y confirmó el noviazgo. Este anuncio ha desatado una serie de comentarios en esta misma red pues Rafael Duarte es mucho más joven que ella.

“Él se ve más joven, pero con ese cuerpazo que se gasta Nati, puede con cualquier colágeno”, “Está muy guapo, les deseo lo mejor, se ven hermosos”, comentan sus fans.

Además de las fotografías que han compartido juntos en sus redes sociales, el programa de entretenimiento “Lo Sé Todo”, mostró un video en el que Natalia y su pareja se demuestran su amor en medio de una fiesta y este fue compartido también por la cuenta de Intagram de rechismes.

En el video se ve a Rafael con un sombrero abrazando a Natalia mientras le da unos besos en la mejilla. Unos minutos más tarde la toma de la cintura y empieza a besarla, después de eso se separan y siguen disfrutando del DJ que está mezclando en vivo.

Además de esta evidencia, el pasado 21 de marzo Rafael compartió en su cuenta de Instagram @rafa.duarter una romántica foto en la que está abrazando a Natalia y con comentarios la pareja se demostró su amor.

“Que suerte tan linda la mía haberte conocido. Te amo exagerado”, escribió Natalia París al manager. En respuesta él le dijo “el afortunado soy yo mi amor, te amo”.

Todo parece indicar que hasta el momento la relación va por buen camino, pues se les ve enamorados y felices. Cabe resaltar que durante este año la pareja ha estado viajando por el país haciendo conciertos privados. De hecho, uno de los últimos escándalos de la DJ fue cuando comentó un video de un evento en un bote recomendando tomar dióxido de carbono.

El polémico “remedio” de Natalia París

Natalia París publicó a finales de enero un video corto en el que se le ve desempeñando su labor de DJ a bordo de un yate. “Un privadito entre amigos en el mar” fue la descripción que agregó la modelo para acompañar el clip.

Como era de esperar, tras evidenciarse en el video que ninguno de los asistentes tenía tapabocas, varios usuarios le preguntaron a la modelo cómo se estaban cuidando del coronavirus. La respuesta de Natalia París en un principio pareció hasta broma para los críticos, pero después de varios comentarios quedó claro que la modelo hablaba en serio y hasta recomendó dónde comprar el dichoso remedio sin pensar en la gravedad de sus palabras.

Según la modelo paisa, todos los asistentes a la fiesta privada tomaron dióxido de carbono, “el remedio que te salva de la vacuna”. El comentario de la empresaria como respuesta a sus críticos generó muchos más comentarios en su contra, muchos de ellos diciéndole que es una “irresponsabilidad” de su parte, compartir esa información como verdadera.

De hecho la Superindustria le ordenó a París dejar de promover el uso de dióxido de cloro y eliminar los comentarios de redes sociales. Igualmente, el Invima manifestó que lo que decía la modelo era totalmente falso.

Finalmente, el 29 de enero la paisa le hizo caso al llamado de la entidad y emitió un comunicado a través de Instagram aclarando lo sucedido. “Cabe anotar que solamente en una ocasión hice un comentario (no una publicación), sobre un post de un video publicado el día domingo 24 de enero del presente año, respondiéndole a uno de mis seguidores quien me preguntaba que porque en un yate donde nos encontrábamos ocho personas no teníamos tapabocas”, se lee en la publicación.

Natalia dice que su respuesta fue que habían ingerido dióxido de cloro y que invitó a esa seguidora a investigar, “ejercicio el cual yo realicé pero en medio de la tarea me encontré que el producto no tiene licencia sanitaria y autorización de venta”, afirmó.

