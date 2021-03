Delincuentes pidieron un servicio de transporte por aplicación para hurtarle el vehículo al conductor en Bogotá

(Foto: Shutterstock)

La inseguridad en Bogotá, capital de Colombia, se ha evidenciado con múltiples hecho delictivos que afectan directamente a los ciudadanos que deben salir a las calles de la ciudad en medio de la pandemia. Esta vez, un conductor de la aplicación ‘Beat’ fue despojado de su vehículo por ladrones que se enmascararon como falsos usuarios del servicio.

Se trata de Alexander Dinas Morales, un bogotano que conducía su carro como asociado de la aplicación, quien aceptó un trayecto desde la localidad de Kennedy hasta Bosa, en el sur de la capital del país. En el punto de partida, dos hombres ingresaron al vehículo y se dio por iniciado el viaje.

Sin embargo, al momento de pagar el viaje y bajarse del carro, los sujetos atacaron a Dinas. “Ya les iba a cobrar el servicio cuando me amordazaron. Me pusieron una pistola en la cabeza y me hicieron pasar a las sillas del usuario, atrás. Me amarraron las manos, los pies y me pusieron una bolsa negra en la cabeza”, dijo la víctima al noticiero CityTV.

De acuerdo con Dinas, fueron cuarenta minutos con los delincuentes en el automóvil, a los cuales se les unieron dos personas más, quienes, según el conductor, eran de origen extranjero. “Me pusieron la cabeza contra el piso, me machucaron la cabeza con los pies y con el arma. Me obligaron a desbloquear el celular dos veces. A que pusiera el patrón. Me preguntaron que a qué personas de mis contactos podían llamar”, continuó el hombre quien, después de 15 minutos, fue arrojado a una zona verde por los captores.

A pesar de perder su sustento al ser despojado de su carro, lo que la víctima del hurto quería era que no le quitaran la vida. “Lo único que hacía era orarle a Dios para que no me fueran a matar. Yo estaba convencido de que me iban a matar”, expresó.

De acuerdo con el noticiero, Dinas compró el automóvil hace dos años y aún no lo ha pagado por completo. Con el Chevrolet Sail rojo que le robaron, el conductor se sostenía económicamente y le pide a las autoridades que le colaboren para recuperar su posesión.

Por otro lado, el medio puso en conocimiento del caso a ‘Beat’ y la empresa afirma que va a cooperar para esclarecer los hechos, junto a las autoridades. “Beat siempre coopera con las autoridades competentes poniendo a su disposición todos los recursos a que haya lugar para el esclarecimiento de los hechos, si así lo requiere el conductor”, dijo la aplicación en un comunicado.

El 77% de bogotanos no se sienten seguros

En una reciente encuesta de Bogotá Cómo Vamos, se conoció la percepción de los capitalinos frente a temas como el desempleo y la seguridad. Para esta edición de ‘Mi voz mi ciudad’ se consultaron 3.153 habitantes de la ciudad entre el 9 y el 25 de febrero. En general, los bogotanos consideran que la ciudad no va por buen camino, esto se representa en el 56 por ciento de los encuestados.

Por su parte, solo el 21 por ciento considera que la ciudad tiene un buen direccionamiento y el 23 por ciento se para en una posición incierta: ni por buen ni por mal camino. Esto se equipara con el 45 por ciento de encuestados que consideran que los ingresos en Bogotá no alcanzan para cubrir gastos mínimo, mientras que el 37 por ciento dicen que sí.

En relación con la seguridad, solo el 9 por ciento de encuestados afirman sentirse seguros en Bogotá, mientras que el 77 por ciento afirma que prima la inseguridad. El 13 por ciento no se definen. Pero de acuerdo a los sectores donde se realizaron los sondeos, así quedaron repartidas las personas que dicen sentirse seguras en la capital:

