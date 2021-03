Autoridades capturan a alias ‘Meli’, mujer que comandaba ‘El Embalse’, una red de proxenetismo en Antioquia

En el municipio de Ebéjico, al norte de Antioquia, la Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia en conjunto con la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo la captura de alias ‘Meli’, presunta responsable de una red de proxenetismo conocida como ‘El Embalse’.

Aunque la red de proxenetismo había sido desarticulada en 2019, con la captura de varias personas que se dedicaban a atraer adolescentes entre los 14 y 17 años de edad, la mujer al mando de la organización permanecía escondida de las autoridades desde entonces.

Las personas involucradas con la red ‘El Embalse’ llevaban ejerciendo la actividad ilícita desde 2016. Su modus operandi era ejercido en establecimientos abiertos al público y tomando como herramienta las redes sociales para contactar a las víctimas. Posteriormente, explotaban sexualmente a los infantes e inducían a los menores a la venta de estupefacientes a turistas nacionales y extranjeros en la zona del embalse de Guatapé y San Rafael.

De acuerdo con información publicada por la Policía Nacional, en 2019 ‘Meli’ logró escapar de las autoridades, pero gracias a la labor de investigación de un funcionario encubierto, además de la denuncia instaurada e información suministrada por una de las víctimas, los investigadores e uniformados lograron ubicar a la mujer en el municipio de Ebéjico, Antioquia, y posterior a esto oficializaron su captura.

Para las autoridades fue clave el testimonio de una niña de 15 años del municipio de San Rafael que fue contactada por redes sociales, para luego ser vendida a hombres adultos.

Me decían cosas como que estaba muy bonita y que debía ‘poner a producir esa mina’, que me pagaban $250.000 pero les debía pagar a ellos $50.000. Estaba necesitada y acepté, luego con el pasar de los días me di cuenta que eran más personas las que trabajaban con ella y había más niñas como yo.