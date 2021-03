Así serán, desde este miércoles, los toques de queda y la ley seca en Medellín y Barranquilla

(Colprensa - Camila Díaz)

Las diferentes alcaldías de las principales ciudades del país han decidido ampliar y mantener las restricciones para lo que resta de la semana santa por el aumento de la ocupación de las camas UCI respectivas en su ciudad.

En el caso de Antioquia, desde el pasado jueves 25 de marzo comenzó a regir en todo el departamento el pico y cédula, toque de queda y ley seca. Tanto el toque de queda como la ley seca aplicaban cada día, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Pero ayer, martes 30 de marzo, el Gobernador Suárez informó que las medidas fueron ampliadas.

Por esta razón, desde este miércoles 31 de marzo hasta el lunes 5 de abril, el toque de queda será desde las 5 p. m. hasta las 5 a. m. del día siguiente. Y, sobre el pico y cédula, será de números pares e impares según el último número de la cédula.

Luis Fernando Suárez, Gobernador del departamento paisa, trinó en su cuenta de Twitter que se había llegado a una decisión colectiva con todos los alcaldes de los 125 municipios del departamento para ampliar dichas restricciones.

“UNIDOS con alcaldes y Gobierno Nacional definimos nuevas medidas para cuidar la vida, que regirán desde mañana en los 125 municipios de Antioquia. El nuevo pico de contagios nos exige mayor AUTOCUIDADO y nos convoca a mantener vacunación ininterrumpida durante Semana Santa”, publicó el Gobernador de Antioquia.

Ahora, para la capital del Atlántico, en Barranquilla se actualizó el Decreto distrital 051 de 2021, el cual establece que se restringe la circulación de personas y vehículos en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla para Semana Santa en los siguientes días y horarios:

Desde hoy, miércoles 31 de marzo, hasta el 5 de abril, el toque de queda comenzará desde las 6:00 p. m. hasta las 5:00 a.m.. No se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas y embriagantes desde hoy hasta el 5 de abril, a partir de las 6:00 p. m. hasta a las 5:00 a. m. Y, por último, se restringe el acceso de personas a lugares privados abiertos al público y a todo tipo de establecimientos y locales comerciales, de acuerdo con el último dígito de su documento de identidad.

Y para el caso de la capital, de acuerdo a lo informado por la alcaldesa de Bogotá Claudia López, la ciudad no contará con: procesiones. No habrá visita a monumentos. No habrá procesión de Viacrucis. Habrá cierre del sendero peatonal de Monserrate.

La medida de restricción nocturna a la movilidad en el horario comprendido entre la media noche (12:00 m.) y hasta las cinco de la mañana (5:00 a.m.), que comenzó desde el viernes 26 de marzo de 2021 hasta el lunes 29 de marzo; se retoma hoy, miércoles 31 de marzo, hasta al lunes 5 de abril.

De acuerdo con información del periódico El Tiempo, Claudia López irá implementando ciertas medidas de acuerdo al “semáforo de medidas de salud pública en Bogotá”, es decir, de acuerdo al número de casos en la ciudad, la velocidad de contagio, el índice de transmisión y la capacidad hospitalaria se irán tomando decisiones.

El semáforo de medidas de salud pública en Bogotá se establecerá de la siguiente manera:

Verde:

Control de aforo en establecimientos.

Alternancia en instituciones educativas.

Horarios de entrada por sectores económicos.

Amarillo:

Zonas de cuidado especial.

Reuniones solo con personas del mismo grupo familiar.

Naranja:

Cuarentena por localidades.

Cierre nocturno de establecimientos comerciales.

Pico y cédula.

Suspensión de cirugías no urgentes

Rojo:

Cuarentena general.

Toque de queda.

Cierre de comercio informal.

Cierre de instituciones educativas.

Cierre de parques.

SEGUIR LEYENDO