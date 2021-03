Video | Aida Victoria contó cómo perdió su juguete sexual favorito en un hotel

Instagram @aidavictoriam

Este lunes 29 de marzo, Aida Victoria Merlano, influencer e hija de la excongresista Aida Merlano, dio de qué hablar de nuevo debido a que dejó perder un ‘amigo’ muy especial para ella.

Aida Victoria narró cómo perdió su juguete sexual en un hotel

En las últimas horas, Aida Victoria levantó distintas reacciones tras utilizar su cuenta de Instagram para contar una anécdota sexual a sus seguidores. De acuerdo con su narración, la influencer extravió, durante un viaje, su juguete sexual favorito con el que se masturbaba seguido.

En el video, la influencer dijo que extravió su ‘satisfyer’, tras dejarlo botado en un hotel donde se había hospedado. Aida dijo que la pérdida la hizo sentir mal, pues sentía que el juguete sexual era un “amigo” para ella.

Si piensas que estás teniendo un mal día, te cuento una historia triste. Ayer abrí mi maleta y cuando fui a buscar mi ‘satisfyer’ no estaba (…) Lo dejé en el hotel. No perdí un juguete, perdí un amigo fiel y abnegado.

Además, aprovechó para despedirse del juguete sexual y le envió un mensaje de agradecimiento por las sonrisas que le dio.

Cada sonrisa que me diste quedará en mi memoria. Siempre vivirás en nuestros corazones.

La joven ha marcado una huella con su contenido, en el cual imprime conocimientos y un estilo particular para quitar los tabúes sociales que existen frente al tema.

Aída Victoria Merlano, en medio de la disputa de paternidad de Lowe León y Andrea Valdiri

Merlano decidió, el domingo 28 de este mes, hacer una dinámica con sus más de un millón 700 mil seguidores de la red social Instagram, para que le pudieran hacer preguntas que ella contestaría por medio del formato de historias.

“Echemos chisme, pregunta por aquí” fue el título de la casilla de diálogo que permite la red social para interactuar con los seguidores. A través de esa dinámica, los internautas le consultaron por otras influencers como La Segura, Dani Duke y su novio Lumar, sobre quienes ella expresó sus opiniones respecto a recientes publicaciones.

Uno de los seguidores, o seguidoras, le preguntó a Merlano si ella había sido la autora del discurso que pronunció en monólogo Lowe León para resolver las dudas de su ruptura con Andrea Valdiri y el pleito que sostiene para garantizar sus derechos como padre.

La duda se debía a que León, en su video, utilizó un gran número de términos y definiciones jurídicas para argumentar por qué sostiene un proceso legal de familia. Esa situación generó dudas entre los internautas, pues Aida Victoria Merlano, además de ser amiga cercana del cantante, confesó hace unos meses haber estudiado algunos semestres de derecho.

Merlano disipó las dudas al afirmar que ella no está interesada en involucrarse en peleas ajenas, pero expresó su opinión respecto al video de Lowe León y cómo lo habría hecho ella si, como dicen los rumores, hubiera colaborado en la defensa de su amigo.

“¿Es verdad que le escribiste el parlamento a Lowe León?”, fue la pregunta que le llegó. A esto, Merlano respondió: “Falso. Es uno de mis amigos, me cae muy bien, pero yo no compro peleas ajenas y mucho menos me meto en lo que no me importa”, expresó la influencer.

“Por otro lado, es muy distinta la defensa que tu ejerces frente a un juez, a la defensa que ejerces frente a la opinión pública; así que yo no habría escrito un texto tan jurídico y mucho menos cuando no era estrictamente necesario”, agregó Merlano.

