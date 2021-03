Qué le respondería a Maluma: se ve o no “muy nea” con su nuevo look

(Instagram: @Maluma)

Maluma es un cantante que siempre da de qué hablar por sus outfits costosos y looks exclusivos que imponen tendencia. Pese a ello, recientemente causó revuelo en las redes sociales al pedir la opinión de sus seguidores, ya que al parecer sintió que se veía “muy nea” con su más reciente cambio de corte.

El cantante colombiano se rapó a los lados y dejó una porción de su plateado cabello en el centro, una decisión que sus casi 58 millones de seguidores calificaron como 100 % “muy nea”, un término que de acuerdo con el ‘Diccionario del Parlache’, publicado en 2009 por Luz Stella Castañeda y José Ignacio Henao, se le atribuye a una “persona de mal aspecto o peligrosa”; el mismo diccionario describe que, “hoy la palabra se ha popularizado en diferentes grupos sociales y en algunos contextos es usada entre amigos”.

En días recientes el cantante también fue noticia debido a que la influencer Luisa Fernanda W habló con el actor colombiano Omar Vásquez, sobre distintos temas de su vida, su relación con Pipe Bueno, su hijo y por supuesto la cercanía de su familia con Maluma.

Por medio de un video de IGTV de la cuenta de Vásquez, Luisa Fernanda W dio su opinión sobre los rumores de la supuesta relación entre su actual novio y el cantante Maluma.

Cuando uno conoce a José Luis (Maluma), uno dice: la gente cómo se le ocurre y se le pasa por la cabeza que tiene algo con Pipe (...) esos dos son unos machos.

Vásquez le preguntó si haría un trío con Pipe Bueno y Maluma, a lo que la influencer dijo:

No me gustan los tríos y menos con dos hombres (…) “Cuando conocí a Pipe le dije él era un encantador de mujeres”.

Así las cosas, se aclaró en parte el supuesto amorío entre supuesto romance entre Pipe Bueno y Maluma, quienes comparten una excelente amistad.

El cantante de música popular, quien recientemente se convirtió en padre, demostró el cariño que le tiene a Maluma. Foto: redes

La música de Maluma llega hasta los campos de refugiados en Siria

Maluma cosechó éxitos durante todo 2020 y en lo que va de 2021. Además de los primeros lugares que han ocupado sus canciones en las listas musicales nacionales e internacionales, el cantante colombiano fue el primer hombre en aparecer en la portada de la revista Elle, obtuvo su primer papel en una película como protagonista y, fue invitado por primera vez al popular show de Ellen DeGeneres.

El éxito internacional del paisa de 27 años, ha hecho que sus canciones lleguen a lugares mucho más lejanos de los que el mismo artista podría imaginar, como es el caso de Siria un país de Oriente Medio, en el continente asiático que, este año, completa una década en guerra. Así se lo confirmó a la W Radio una mujer alemana que habita en un campo de refugiados en ese país y que, a pesar de las prohibiciones, escuchan las canciones del paisa.

Cuando le preguntaron a la mujer por qué seguía y escuchaba a artistas como Maluma y Shakira, Widad respondió que sentía que los colombianos y, en general, los latinoamericanos tienen una forma especial de ver la vida, “son divertidos, todo el tiempo sonríen, todo el tiempo están felices, creo que es la música lo que los hace felices”.

“No, no entiendo las letras, no puedo cantar, me gusta el ritmo, me gusta ver cómo la gente es feliz en sus videos, cómo viven sus vidas. Espero ir a Colombia y, tal vez, conocer a Maluma”, finalizó Widad en el momento, resaltando que las canciones del paisa le reflejan una felicidad que ella anhela poder vivir próximamente, pues espera regresar a Alemania.

SEGUIR LEYENDO: