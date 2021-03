La defensa de Vicky Dávila a Paloma Valencia ante la controversia que desató su hija Amapola

Amapola, la hija de la senadora uribista Paloma Valencia, se volvió viral al decir en una conferencia virtual que la legisladora le pegaba. Foto: Instagram Paloma Valencia

Amapola, hija de la senadora Paloma Valencia, se ganó el protagonismo en una entrevista que le hacían a la senadora sobre el proyecto de ley que recientemente aprobó el Congreso que prohíbe en la crianza de los niños “el uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia”.

La iniciativa que fue acompañada por la congresista, propone la prohibición de cualquier castigo físico contra los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Mientras Valencia explicaba el contenido de la ley al Diario del Huila, su hija interrumpió la conversación con una anotación que dejó mal parada a la senadora del Centro Democrático.

“¿Será que lo niños que no les pegan son descontrolados y totalmente necios y no van a tener ningún límite? No, eso no es cierto”, expresó Paloma Valencia, pero al escuchar los argumentos de su madre sobre el castigo físico, Amapola le preguntó: “¿Entonces, por qué tú me pegas?”, lo que generó risas entre los entrevistadores. La congresista también, entre risas, le contestó a la pequeña que ella no le pegaba.

Como el hecho quedó grabado en video y se volvió viral en las redes sociales, fue utilizado para todo tipo de burlas e incluso para críticas contra la senadora pues no era muy coherente lo que manifestó la pequeña con el proyecto que defendía.

Pese a que Valencia no hablado sobre el tema, la indignación de Vicky Dávila no hizo esperar, pues a través de twitter salió a la defensiva de la congresista asegurando que el comentario fue tan solo una travesura de Amapola.

“Es ridículo y hasta malvado utilizar contra la senadora Paloma Valencia la pilatuna de su hija”, trinó inicialmente.

Pero todo no paró ahí, ya que después escribió que la peculiar situación no debe ser vista con malos ojos.

“Amapola es una niña despierta y ha estado presente en muchas horas de trabajo de su mamá. Mejor sonrían y llénense de ternura”, concluyó.

No es la primera vez, que la hija de Paloma Valencia tiene este tipo de comportamientos. Pues el 20 de julio, se viralizó otro video, donde en medio de una audiencia pública de la Comisión Primera del Senado de la República, en reiteradas ocasiones, la menor, sentada en las piernas de la uribista, intentó llamar su atención.

“No se oye, mami, no se oye”, exclamaba la menor, quien era rápidamente silenciada por su mamá. “No se va a oír, ve para allá”, le dijo Valencia a su hija, quien se fue del encuadre de la reunión virtual. Y posteriormente, a pesar de que no se veía, se puede escuchar a la menor de fondo mientras la senadora intentaba continuar con su argumento. “¡Te odio, te odio!”, gritó la niña molesta. La grabación generó risas, burlas y empatía por el retrato de las condiciones de trabajo de algunas madres en Colombia.

Otra vez, por cuenta de la senadora en medio de campaña que uso la imagen de la menor para hacerle campaña a Leonidas López, candidato a la Alcaldía de Ibagué. Ya que en una publicación, eliminada de su cuenta de Twitter, Paloma Valencia, aseguró que la menor era la que invitaba a votar por el candidato. Debido a la controversia por presuntamente usar a su hija como instrumento de campaña, Valencia borró el trino.





SEGUIR LEYENDO