MinDefensa ofrece $200 millones por información de los responsables del atentado en Corinto

En una alocución en la que estuvo presente Daniel Palacios, ministro del Interior, y Diego Molano, ministro de Defensa, se anunció el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en Caloto y se ofreció una recompensa por información. Foto: MinInterior

El pasado viernes, 26 de marzo, hacia las 3:30 de la tarde, se presentó la explosión de un carro bomba en inmediaciones del edificio de la Alcaldía del municipio de Corinto, Cauca, en el que hasta ahora se cuentan 43 personas heridas. Por esto, inmediatamente después del atentado, el ministro de Defensa, Diego Molano, y Daniel Palacios, ministro del Interior, se dirigieron al municipio para sostener un Consejo Extraordinario de Seguridad junto a la cúpula militar y las autoridades del Cauca.

En el mismo, Molano atribuyó el hecho a la Columna Dagoberto Ramos, grupo disidente de las Farc. Además, el funcionario ofreció hasta 200 millones de pesos a quienes brinden información sobre los responsables del atentado.

“Hay 43 lesionados, 11 funcionarios públicos, y daños materiales. Esta es una acción terrorista indiscriminada contra la población civil por parte de la disidencias de las Farc: Columna Móvil Dagoberto Ramos, al mando de alias Cejas. Hemos elevado una recompensa de hasta $200 millones por información de los cabecillas alias ‘Cejas’ y ‘David o Cholinga’”, aseveró el funcionario y afirmó que “la Fiscalía intensificará acciones investigativas para dar con el paradero de los responsables”.

Al final de su intervención, el recién posesionado MinDefensa aseguró que habrá mayor presencia de la Fuerza Pública en puntos modales para hacer cerco al corredor del narcotráfico en Caloto. “Corinto llora pero no se rinde y nuestras fuerzas militares y de policía siguen con presencia en la zona”, culminó.

Por su parte, Daniel Palacios pidió que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría manifestaran rechazo ante el lamentable ataque. “El Gobierno Nacional rechaza esta acción cobarde, planeada y predeterminada para afectar de manera indiscriminada a la población civil. No existe ninguna justificación para que estos grupos armados, realicen esta clase de acciones, que sin duda alguna constituyen una violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, expresó el funcionario, quien asumió el cargo el pasado 22 de diciembre.

Además, Palacios reiteró que no se aceptará ninguna acción violenta contra la población civil o la fuerza pública. “Queda demostrada la cobardía, la premeditación y la acción desmedida de estos grupos armados organizados, que no solamente asesinan líderes sociales, sino que ahora también pretenden atentar contra la población civil. Nuestra solidaridad está con las víctimas y en particular con los funcionarios de la Alcaldía de Corinto”, aseveró.

Por su parte, Iván Duque se pronunció el viernes frente al atentado. “El terrorismo es el arma del cobarde. Ante los hechos ocurridos en Corinto, Cauca, he dado instrucciones muy claras a la cúpula militar y al Ministerio de Defensa para ir tras los culpables de inmediato. Al terrorismo lo seguimos combatiendo sin tregua, donde se encuentre”, aseguró el presidente de Colombia.

Quien también repudió el hecho fue la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, que condenó de manera enérgica este acto terrorista y manifestó su solidaridad con los ciudadanos que resultaron heridos. “Repudiamos el accionar violento de grupos armados ilegales, que han provocado desplazamientos de población en Caloto y Argelia. Hacemos seguimiento”.

En este departamento se está presentando una compleja situación de seguridad debido a que en el municipio de Argelia se han registrado combates entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN, así como esta mañana, el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Mario Fernando Herrera, fue secuestrado por disidencias de las FARC en el municipio vecino de Caloto.

