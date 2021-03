“Hoy la situación en Arauquita es más crítica que ayer”: gobernador de Arauca pide más ayuda

Ya son al menos 5.000 refugiados en Arauca. / Gobernación de Arauca

La situación de orden público en Arauca no da tregua. De acuerdo con el gobernador del departamento, José Facundo Castillo las capacidades de la administración local se están viendo superadas por el éxodo de ciudadanos venezolanos que huyen de los enfrentamientos entre Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ese país y las disidencias de las Farc, y que no se detiene.

Según le contó el mandatario a Caracol Radio, al municipio de Arauquita han llegado al menos 5.000 migrantes con intenciones de buscar refugio. No obstante, la Gobernación departamental solo tiene capacidad, en este momento, para atender al 25 por ciento de esas personas, es decir, a 1.250.

En palabras de Castillo, “Hoy la situación en Arauquita es más crítica que ayer, ayer tuvimos la oportunidad de ir con el defensor del pueblo y había un promedio de 4.000 personas concentradas en 15 puntos en toda la rivera de la frontera con Venezuela, hoy ya tenemos un dato, más de 5 mil personas concentradas en 17 puntos, eso nos lleva a que estamos quedando cortos”.

Para atenderlos, el Ministerio del Interior hizo llegar este sábado 27 de marzo un total de 5 toneladas de suministros que serán destinadas a abastecer a esa población. A pesar de ello, el gobernador insiste en que se requiere todavía más ayuda para mantener en buenas condiciones a los ciudadanos afectados por los bombardenfrentamientosos que se registran en la zona de La Victoria.

“Quiero pedirles a los organismos internacionales que apoyen este tema, a las empresas privadas que apoyen también, porque lo que comentan es que siguen los bombardeos allí, siguen las alteraciones de orden publico en Venezuela y eso hace que pues siga creciendo esta población”, comentó Castillo a la emisora colombiana. En ese sentido, solicitó alimentos, hidratación y colchonetas, pues lo que hay disponible a nivel municipal y departamental sigue siendo insuficiente.

De igual manera, el mandatario confirmó que Arauquita ya no es el único municipio del departamento que está recibiendo refugiados en este momento. La misma situación se viven en la capital, Arauca, y Saravena. “Desde ayer se activaron las alarmas para estar preparados”, señaló al respecto, reconociendo que dichos migrantes no están llegando en cantidad como si sucede en la población fronteriza.

“Hay que buscar una ayuda internacional para que ayude a actuar en Venezuela, para que esa situación cese, porque sino vamos a seguir con estas 5.000 personas durante mucho tiempo. Desde que exista el conflicto allí esta población no va a retornar. Debemos garantizarle a esta población que retorne a su territorio, que tenga garantías por su vida y para eso se requiere un organismo internacional. El Estado colombiano no puede hacer mayor cosa en esta situación”, agregó.

La preocupación, señaló, es que la situación se convierta en un problema de salud y orden público en el territorio, pues en Arauquita se están necesitando también una ambulancia, cuestión que ya está siendo estudiada por la administración departamental; mayor refuerzo para la atención prehospitalaria y médica en el hospital San Lorenzo del municipio.

No hay que olvidar que las autoridades nacionales ya cuentan con el apoyo de la Cruz Roja para el manejo de la emergencia. Dicha entidad con un Equipo Médico de Emergencias (EMT) conformado por 20 personas ubicadas en el albergue provisional, ubicado en la vereda Bayonero, corregimiento Cajaro.

/ Unicef

Unicef Colombia, por su parte, aportó 2.000 pañales y 99 kits de higiene familiares, así como con 12 lavamanos, 15 baños y 8 duchas portátiles que están ubicados en dos de los refugios. De igual forma, trabajan con cerca de 300 niños y niñas, que participan actividades lúdico pedagógicas enfocadas en su recuperación emocional.

Desde el Gobierno nacional, también se coordinaron acciones como el incremento de la presencia de la fuerza pública en el departamento, pasando de 700 a 2.000 uniformados disponibles para prestar apoyo humanitario y ayudar a mantener el orden. Su trabajo, sin embargo, no será fácil, pues las Fuerzas Armadas de Colombia no cuentan con comunicación con sus pares de Venezuela, por lo que no podrán tener información de lo que está sucediendo o incluso, coordinar operativos que ayuden a garantizar la seguridad de los civiles.

Se espera que Arauca reciba en el día de mañana otras 11 toneladas de insumos para lidiar con la emergencia, así como la visita del ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y toda la cúpula militar.

