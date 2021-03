Daniella Álvarez revela detalles de su ‘Desafío’, del libro que prepara y de su participación en los Paralímpicos de Tokio

Daniella Álvarez en Desafío 2021. Foto Caracol Televisión

La presentadora y modelo colombiana Daniella Álvarez en entrevista con La Red habló sobre el proceso que ha tenido adaptándose a sus nuevas prótesis luego de que le amputaran parte de su pierna izquierda en junio del 2020. También entregó detalles de los planes que tiene una vez termine grabaciones con el reality de televisión.

“Casi me voy de este mundo y era como una etapa de muchísimo dolor, de muchísima angustia, de ansiedad. Pero luego con mi amputación volví a revivir porque definitivamente fue esta última quinta operación la que me permite volver a estar sana”, comentó Álvarez sobre el proceso que ha vivido en los últimos meses.

La exMiss Colombia explicó en el programa de entretenimiento que su cerebro no se acostumbra a que su pierna ya no está. “Yo estaba acostumbrada a mi naturalidad y estar completa 32 años de mi vida pero para tu mente no es tan fácil entenderlo, muchas veces todavía creo que me voy a levantar y tengo las dos piernas”, relató.

Si bien la cirugía de amputación solo involucró su pierna izquierda, por la isquemia su pierna derecha también se vio comprometida, tanto así que por un tiempo perdió la sensibilidad en esta extremidad.

“Siempre supe que mi pierna derecha no la iba a perder pero sabíamos que había quedado mal porque se habían dañado los nervios a raíz de la de la isquemia y que debía esperar un año para recuperarme”, le dijo la modelo a La Red. Agregó que los médicos le dijeron que era muy difícil que recuperara la sensibilidad de esa pierna, pero Daniela en pocos meses y con mucha disciplina logró recuperar la movilidad.

Los proyectos de Daniella Álvarez

En esta misma entrevista, la exreina de belleza contó detalles de los proyectos en los que está trabajando. Por un lado contó que uno de sus mayores compromisos luego de vivir la amputación de una de sus extremidades es tener una fundación que recaude fondos para que otras personas que no pueden costear una prótesis puedan tener una. “Me llegan muchos casos diariamente de gente que lo necesita”, contó.

La barranquillera ha sido afortunada ya que cuenta con varias prótesis y algunas incluso con tecnología de punta para poder adaptarse a diferentes actividades deportivas. De hecho, confesó que la marca de las prótesis que ella usa la llevará a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

También, una vez concluya con las grabaciones del Desafío The Box, Daniela le dedicará el tiempo para escribir su propio libro. “Lo voy a escribir yo misma y estoy esperando como que salir un poco de todo este proceso del Desafío para poder dedicarme yo misma a escribirlo con mis propias palabras, con mis propias emociones y sentimientos”.

El libro, cuenta ella, tendrá las fotografías del proceso que vivió de tener que decidir perder su pierna. “Son fotos que no quería subir a redes sociales porque no me gusta el amarillismo pero creo que en un libro que la gente vaya a comprar las merece tener”, dijo en entrevista con La Red.

SEGUIR LEYENDO: