Encuentro explosivo: Karen Sevillano describe el ‘hombre ideal’ para Lina Tejeiro

Instagram @linatejeiro

Este viernes 26 de marzo, Lina Tejeiro subió a sus redes sociales una historia del encuentro que tuvo con la ‘tiktoker’ Karen Sevillano, quien ha sido sensación en redes sociales por sus ocurrencias y se hizo famosa por un video sobre la infidelidad de los hombres.

Sevillano se hizo viral gracias a que la propia Lina hizo un ‘TikTok’ con su famoso audio. Esto hizo que se volviera tendencia desde que inició la pandemia y ambas se convirtieran en las reinas de la plafatorma.

El encuentro se dio durante la cena en un lujoso restaurante, donde Lina inició pidiéndole a la caleña que describiera el hombre perfecto para la actriz, a lo que Karen contestó haciendo una descripción gráfica del hombre ideal de Tejeiro.

“Un tipo puesto en su sitio, un tipo que sabe para donde va, que al mismo tiempo sea divertido (…) Que piche delicioso, que sea sociable, pero al tiempo enfocado”, describe Sevillano, a lo que Lina asiente y acompaña con carcajadas.

Aunque al parecer se trató de un encuentro de amigas, sus seguidores esperan ver más historias en sus redes sociales de sus jocosas experiencias.

“Te extraño y me dan ganas de escribirte”: Lina Tejeiro pública contundente mensaje a Andy Rivera

Lina Tejeiro y Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula colombiana desde hace varios años, incluso luego de su ruptura amorosa siguen surgiendo cientos de noticias y especulaciones en torno a ellos y sus vidas personales. En cada publicación que suelen hacer los artistas en sus redes sociales, los fanáticos las toman como indirectas del uno para el otro, guardando la esperanza de que exista una pronta reconciliación.

Aunque muchas veces los fans de los colombianos asocian cualquier cosa con indirectas, esta vez Tejeiro fue lo más directa posible. Por medio de su cuenta de Twitter, la actriz escribió un mensaje que salió, al parecer, desde lo más profundo de su corazón.

“Te extraño y me dan ganas de escribirte, luego me acuerdo que me ignoras y se me quita la payasada”, se sinceró Lina, aunque a la vez, quiso sacarle el lado chistoso al asunto.

Cabe recordar que hace unos meses, por medio de un en vivo en Instagram, Lina contó que en varias ocasiones le había escrito a Andy, pero este no le contestaba. Este detalle, sería la confirmación del mensaje dirigido para el cantante de música urbana.

Andy Rivera, puso un mensaje que, al parecer, iba dirigido a alguien muy especial en su vida. “Con ninguna persona es como contigo”, escribió el cantante paisa y de inmediato los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues consideraron que era un mensaje dedicado a Lina.

Vuelvan y ya, quien quita y esta vez sí sea perfecto como lo necesitan”, “Yo creo que uno solo ama una vez, y ellos ya se encontraron”, “Estás enamorado aún”, “Etiquetame ahí a Lina Tejeiro plis”, escribieron algunos de los usuarios de la red social.

Al parecer, el mensaje publicado llegó hasta la actriz, quien horas después envió un mensaje en esa red, el cual no demoraron en relacionarlo con el de Rivera, pues fue ‘una indirecta muy directa’.

“Así te ves creyendo que todo lo que publica tu ex es para ti y por ti”, escribió en el tuit la también modelo con emojis de cara de payaso.

