No se confunda: estas son las ciudades colombianas que tienen toque de queda este fin de semana

Ante la posibilidad de un tercer pico epidémico en Colombia, el Gobierno, tanto nacional como los locales, han adoptado medidas para evitar el aumento de contagios por covid-19 durante la Semana Santa. La mayoría de restricciones están relacionadas con la circulación de personas y vehículos en horario nocturno, el consumo de bebidas alcohólicas y se implementará el pico y cédula. Incluso, en algunos territorios que resultan atractivos turísticamente para esta época, se consideró el cierre de los espacios más concurridos.

A pesar de que cada departamento y municipio del país tiene sus propios lineamientos, el Gobierno del presidente Iván Duque entregó unas recomendaciones generales para todo el país. El mandatario anunció que las ciudades con ocupación en unidades de cuidados intensivos mayor al 70 % deben implementar toque de queda nocturno entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. y pico y cédula durante los dos próximos fines de semana.

Teniendo en cuenta esto, las ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla deben implementar este toque de queda porque la ocupación en sus UCI supera el 80%. Pero ciudades como Bogotá, Montería, Villavicencio, Santa Marta, Manizales y Pereira también tendrán estas medidas.

Bogotá:

“Acogiendo las medidas del Gobierno Nacional para ciudades que, como Bogotá, que están en el 55% de ocupación de UCI, estará restringida la movilidad desde el viernes 26 de marzo, hasta el lunes 29; y desde el miércoles 31 de marzo, al lunes 5 de abril entre las 12:00 a. m. y hasta las 5:00 a. m.”, anunció la alcaldesa Claudia López.

La alcaldesa descartó, para la época de Semana Santa, medidas como el pico y cédula o restricciones para viajar. Sin embargo, aclaró que, en caso de que la ocupación UCI en Bogotá llegue a un 70%, por malos comportamientos, sí se tomarían medidas más estrictas.

Medellín:

En este caso, fue la Gobernación de Antioquia la que acató las medidas dispuestas por el Presidente y en todos los municipios del departamento regirá el toque de queda, pico y cédula y ley seca.

El toque de queda inició este jueves 25 de marzo y va hasta el lunes 5 de abril, desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. El pico y cédula y la ley seca, igualmente, volverán a regir en los 125 municipios de este departamento, para evitar aglomeraciones en establecimientos comerciales.

“El pico y cédula es una medida restrictiva para el ingreso a establecimientos de comercio, NO para la movilización. Están exceptuados los hoteles y restaurantes”, explicó Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia.

Barranquilla:

La ocupación en UCI de la capital del Atlántico está en 80,6 %, razón por la que el toque de queda también inició este jueves 25 de marzo e irá hasta el lunes 29 de marzo, y del 31 de marzo al 5 de abril.

La medida será desde las 11:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente; de igual manera, en dicho horario, se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en toda la ciudad y las personas que sena descubiertas incumpliendo la medida podrán ser sancionadas con multas de hasta diez mil salarios mínimos o el cierre del establecimiento.

¡⚠️Atención! Ante la circular expedida por el Gobierno Nacional, Distrito modifica medidas de toque de queda y ley seca, comenzando ahora a las 10:00 p.m. Además, se decreta pico y cédula para adquisición de bienes y servicios. Conócelo en detalle. pic.twitter.com/jhKusnZ4fo — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) March 25, 2021

Santa Marta:

Esta ciudad tiene las medidas más estrictas para evitar el contagio del coronavirus y una posible tercera ola de casos positivos. Por esta razón, en Santa Marta hay toque de queda todos los días desde las 8 p. m. hasta las 5 a. m. Además, hay confinamiento total tres días a la semana: miércoles, viernes y domingos.

Cali:

La ocupación de las UCI en Cali está en 81,5 %. en la capital del Valle del Cauca se sumaron al paquete de medidas restrictivas dictadas por el Gobierno Nacional. El alcalde Jorge Iván Ospina decretó toque de queda y pico y cédula en la ciudad.

La primera medida queda tal como la había anunciado el presidente Iván Duque hace unos días para los municipios con ocupación de camas UCI superior al 70 por ciento: de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. y este correrá en dos jornadas: desde el viernes 26 de marzo hasta el lunes 29 de marzo a las 5:00 a.m. y se retomará el miércoles 31 de marzo desde las 10:00 p.m. hasta el lunes 05 de abril a las 5:00 a.m.

Mientras que el pico y cédula rotativo para ingresar a establecimientos de comercio, con excepción de restaurantes, hoteles, bares y semejantes irá desde el 27 de marzo hasta el 05 de abril.

📢 Como medida para garantizar el distanciamiento individual responsable🚶‍♀️↔ 🚶‍♂️evitar aglomeraciones y salvaguardar la vida, se decreta 'toque de queda y pico y cédula' para nuestra amada Cali.#CaliUnidaPorLaVida💙❤️💚 pic.twitter.com/yRZaugBql7 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) March 26, 2021

Montería:

Desde el pasado miércoles 24 de marzo y hasta el miércoles 31 del mismo mes, en la capital de Córdoba, funciona el toque de queda entre las 10 p. m. y las 5 a. m.. Sin embargo, desde el jueves 1.° de abril la medida empezará a regir desde las 8 p. m. También hay ley seca y Pico y Cédula para ingreso a supermercados, entidades bancarias y notarias.

¡Buenos días!#PicoYCédula en Montería.



Válido para el ingreso a:

🔹Supermercados. 🛒



🔹Entidades bancarias y financieras.🏦



🔹Notarías. ✒️ #VolvamosACuidarnos

😷Tapabocas

↔️2Metros

👏Manos limpias

🪟Más ventilación

👨‍👨‍👧‍👧Menos contactos

🏡Me quedo en casa si tengo síntomas. pic.twitter.com/GXyIdiuKjf — Alcaldía de Montería (@monterialcaldia) March 26, 2021

Manizales:

En la capital de Caldas hay toque de queda y pico y cédula desde este viernes 26 de marzo y va hasta el próximo 29 de marzo, y desde el 31 de marzo hasta el 5 de abril. La restricción a la movilidad va desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m.

Villavicencio:

En todos los municipios del departamento del Meta empezará a regir la medida de toque de queda desde este viernes 25 de marzo, esta medida empezará a las 12 de la medianoche y terminará a las 5:00 a. m. del día siguiente. El toque de queda se mantiene hasta el próximo 5 de abril.

En el departamento del Meta habrá toque de queda desde esta noche hasta el 5 de abril entre las 12 de la noche y 5 de la mañana confirmó el gobernador @JuanGZuluaga al decretar además restricciones en los llamados paseos de “olla” pic.twitter.com/jr3WGq7w4G — Manuel Salazar (@manolitosalazar) March 26, 2021

Pereira:

Pereira también se acogió a las restricciones a la movilidad nocturna. En esta ciudad el toque de queda va desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m. y aplica entre el viernes 26 de marzo y el lunes 29, y desde el 31 de marzo hasta el 5 de abril.