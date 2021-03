Senador Gustavo Petro denuncia que lo amenazaron de muerte

Fotografía de archivo del senador y excandidato presidencial de Colombia Gustavo Petro. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

En la mañana de este viernes 26 de marzo, el senador Gustavo Petro denunció en su cuenta oficial de Twitter que un hombre lo amenazó de muerte públicamente, a través de esa misma red social. El líder de la oposición pidió a la Fiscalía General de la Nación que iniciara una investigación en contra del hombre que, según su perfil, se llama Fernando Fetecua Rusinque.

“Le solicito a la Fiscalía inicie cuanto antes la investigación sobre este ciudadanos que ha decidido públicamente amenazarme de muerte”, señaló Gustavo Petro, quien actualmente está en Italia cuidándose del coronavirus, y adjunto imágenes de las publicaciones del hombre que lo amenazó.

Le solicito a @FiscaliaCol inicie cuanto antes la investigación sobre este ciudadano que ha decidido públicamente amenazarme de muerte pic.twitter.com/JWIhZJtORX — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2021

La cuenta de este hombre, que aparecía bajo el @FetecuaFernando ya no aparece existente en la red social, no se sabe si producto de la exposición pública que por el momento vive por los seguidores de Gustavo o por las denuncias de estos mismos a su perfil por considerarlo inapropiado, pero sí hay un perfil, aparentemente viejo, en el que se lee en la descripción del hombre que es un “abogado en formación especialista en ciencias empresariales”.

Los trinos que salieron de la cuenta que denunció Gustavo Petro decían lo siguiente: “Si toma Petro el poder aparecen nuevamente las AUC y lo bajan del poder como debe ser, muerto y en bolsas negras”, trino que según la imagen se dio el pasado 23 de marzo de este año.

Sin embargo, el supuesto abogado no se quedó ahí, también agregó que “ya estoy alistando el viaje o un arma por si aparece Petro se le da de baja”, esto teniendo en cuenta que Gustavo Petro no está en el país, pero se prevé que su regreso se dé apenas se encuentre totalmente recuperado del coronavirus.

Los seguidores del líder de la Colombia Humana ya han reaccionado al trino de Petro y comparten imágenes de otras cuentas que tendría el hombre y en la misma red social y en otras. Por ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto de las amenazas contra Petro.

El pasado lunes 22 de marzo se conoció que el senador y líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, y su hija menor, Antonella, tenían covid-19. Horas después se informó que el político estuvo cinco días hospitalizado, en una unidad de cuidados intermedios en Italia. Lo anterior provocó a que algunos activistas del uribismo lo cuestionaran por estar fuera del país cuando las sesiones del Congreso arrancaron el pasado 16 de marzo.

“Fuentes en el Senado nos informan que no hay registro de solicitud del senador Gustavo Petro para salir del país. Si es verdad que está en Italia estaría incurriendo en una falta disciplinaria. El Congreso reanudó legislatura el 16 de marzo”, escribió el periodista Gustavo Rugeles en su cuenta de Twitter.

Este miércoles, el mismo Petro contestó ese trino y aseguró que, no tenía por qué pedir ningún permiso. “Este es el enceguecimiento que no les permite sino pensar la actividad política en términos de persecución, como un seguimiento digno del totalitarismo. Amigo, para salir en vacaciones del país a visitar a mis hijos no necesito de ningún permiso, como cualquier otro ciudadano”. Y agregó: “Mi regreso estará determinado por los protocolos nacionales e internacionales de bioseguridad frente al covid”.

Información en desarrollo...