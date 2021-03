Toque de queda y pico y cédula en Cali inician este viernes

Según el boletín diario del Ministerio de Salud, en esta jornada fueron contabilizadas 709 infecciones en Bogotá, ciudad a la que siguieron los departamentos de Antioquia (486), Atlántico (349), Magdalena (314), Valle del Cauca (293), Cundinamarca (173) y Córdoba (162). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

En la noche de este jueves por fin se expidió el decreto que especifica las nuevas medidas restrictivas que toma la Alcaldía de Cali en Semana Santa para evitar la propagación del covid-19 y un nuevo pico de contagios teniendo en cuenta el leve aumento de nuevos casos que está teniendo Colombia en estos momentos.

El alcalde Jorge Iván Ospina decretó toque de queda y pico y cédula en la ciudad. La primera medida queda tal como la había anunciado el presidente Iván Duque hace unos días para los municipios con ocupación de camas UCI superior al 70 por ciento: de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. y este correrá en dos jornadas: desde el viernes 26 de marzo hasta el lunes 29 de marzo a las 5:00 a.m. y se retomará el miércoles 31 de marzo desde las 10:00 p.m. hasta el lunes 05 de abril a las 5:00 a.m.

Las excepciones aplican para personal médico, organismo de socorro, medios de comunicación y periodistas, servidores públicos que requieran movilizarse para atender temas de la emergencia sanitaria, transporte de combustibles, servicios funerarios, asuntos de fuerza mayor, movilización a aeropuertos, grúas, cuidado de personas vulnerables y animales, paseos a mascotas, servicios a domicilio.

De acuerdo a la norma, si usted está en un bar, cine o restaurante, tiene dos horas después de que inicie el toque de queda para movilizarse, cargando la respectiva factura. Mismo tiempo tendrán los establecimientos para hacer su proceso de cierre.

Mientras que el pico y cédula rotativo para ingresar a establecimientos de comercio, con excepción de restaurantes, hoteles, bares y semejantes irá desde el 27 de marzo hasta el 05 de abril. Recuerde que se maneja con el último número de la cédula y los días que podrán ingresar son:

27 de marzo: par

28 de marzo: impar

29 de marzo: par

30 de marzo: impar

31 de marzo: par

1 de abril: impar

2 de abril: par

3 de abril: impar

4 de abril: par

5 de abril: impar

En el caso del pico y cédula las excepciones quedan para trámites notariales y bancarios que requieran dos personas; trámites para pago ante la subdirección de Impuestos; las personas que sirven de apoyo a adultos mayores, para personas en condición de discapacidad o enfermos con tratamientos especiales; también se exceptúa al personal médico y servicios de tránsito.

Por otro lado, la Alcaldía decretó que las iglesias no pueden superar el aforo de 35 por ciento de personas y en ningún caso más de 50 personas dentro de un claustro religioso, teniendo en cuenta las celebraciones por Semana Santa y tampoco se permiten reuniones o actividades que impliquen aglomeraciones ni el consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos.

Esta jueves el Valle del Cauca reportó 522 nuevos casos y nueve muertes, superando al resto de días de la semana donde la cifra más alta estaba en 463 el pasado lunes. Siete de esas muertes se dieron en Cali y las otras dos en El Águila y Roldanillo. Colombia reportó 6.732 nuevos casos.

La ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos en Cali está en 75 por ciento, con el 28 por ciento representando casos de covid-19 y el 46 por otras enfermedades. En el departamento la ocupación pasó a 73 por ciento de los cuales el 28 por ciento representan casos confirmados o a la espera de resultado por covid-19.

Hasta este jueves Cali había aplicado 78.295 dosis de las 114.590 que le ha entregado el Gobierno desde que inició el Plan Nacional de Vacunación el pasado 17 de febrero.

SIGA LEYENDO